El mexicano Rodrigo Prieto es nominado al Oscar por mejor fotografía en Killers of the Flower Moon

El cinefotógrafo Rodrigo Prieto ha sido nominado al premio Oscar por cuarta vez en su destacada carrera. La Academia ha reconocido su excepcional labor en la película Killers of the Flower Moon , dirigida por Martin Scorsese.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Prieto, cuya pasión por el cine se remonta a sus días de infancia cuando filmó su primera “película” a la edad de 10 años, se ha destacado por su habilidad para asumir retos en cada producción en la que participa. Su trayectoria ha sido una constante colaboración con algunos de los directores más destacados de la industria cinematográfica, incluyendo a Ang Lee, Oliver Stone, y, en particular, Martin Scorsese .

El anuncio de la nominación llegó después de que Prieto también fuera reconocido en los premios BAFTA de Inglaterra por su contribución a Killers of the Flower Moon. Este logro se suma a sus nominaciones anteriores en 2005 por Secreto en la Montaña, en 2017 por Silencio, y en 2020 por The Irishman.

#OrgulloNacional 🇲🇽 El mexicano Rodrigo Prieto pone en alto el nombre de nuestro país en las nominaciones de los #Oscars2024 pic.twitter.com/4sqcHJ3Hp9 — adn40 (@adn40) January 23, 2024

A sus 58 años, Rodrigo Prieto representa un destacado nombre en la cinematografía mexicana, uniéndose a figuras como Alfonso Cuarón y Emmanuel Lubezki, quienes han dejado una marca indeleble en la industria del cine a nivel internacional.

Te recomendamos leer: VIDEO: Yalitza Aparicio llora al conocer su nominación al Oscar

Trayectoria de Rodrigo Prieto

Rodrigo Prieto, originario de la Ciudad de México y egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica, ha construido su carrera superando obstáculos desde una edad temprana. Su amor por el cine de terror y ciencia ficción en la infancia se tradujo en una dedicación apasionada al séptimo arte.

A pesar de ser inicialmente rechazado por la escuela de cine, Prieto encontró oportunidades laborales que le permitieron adquirir experiencia práctica. Su primera incursión en el cine industrial fue con Dama de noche en 1993, y desde entonces ha colaborado con directores de renombre, destacando su asociación con Martin Scorsese en proyectos como El lobo de Wall Street, Silencio y El irlandés.

En 2014, Prieto hizo su debut como director con el cortometraje Likeness y, el año pasado, dirigió su primer largometraje, Pedro Páramo, basado en la obra de Juan Rulfo.

La familia de Rodrigo Prieto tiene un trasfondo histórico interesante, con su abuelo siendo un integrante del ejército zapatista y su prima, Dení Prieto, siendo una activista reconocida de la guerrilla setentera.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.