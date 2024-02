¿Podría realizarse un reboot de Two and a Half Men? Esto dijo uno de los protagonistas

La posibilidad de una secuela de Two and a Half Men (Dos hombres y medio), la comedia que mantuvo pegados a la pantalla a millones de espectadores entre 2003 y 2015, parece estar lejos de materializarse, según uno de sus protagonistas principales, Jon Cryer. Durante una aparición reciente en el programa The View, donde promocionaba su nueva serie Extended Family en NBC, Cryer ofreció su opinión sobre la idea de revivir la icónica serie de CBS.

La especulación sobre un posible regreso de la serie cobró fuerza recientemente, tras la noticia de que Charlie Sheen, coprotagonista junto a Cryer en Two and a Half Men (Dos hombres y medio), había reanudado su relación con el productor de la serie, Chuck Lorre, trabajando juntos en una nueva comedia titulada Max Bookie. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de unirse a un proyecto relacionado o un reboot, Cryer expresó su escepticismo y cautela.

Cryer recordó los desafíos que enfrentó el equipo de producción durante el rodaje original de la serie, particularmente atribuyendo a Sheen el sabotaje del proyecto. A pesar de reconocer que Sheen ha mejorado considerablemente en los últimos años, Cryer señaló que la idea de volver a colaborar no es una prioridad para él en este momento.

El actor también reflexionó sobre la relación entre Charlie Sheen y Lorre y destacó que la caída o culminación de Two and a Half Men (Dos hombres y medio) afectó a Lorre, especialmente en términos de su amistad con Sheeen. La reciente reconciliación entre ambos, según Cryer, es un desarrollo positivo, pero insuficiente para convencerlo de retomar su papel en un posible reboot.

Además, Cryer recordó cómo Sheen, en el apogeo deTwo and a Half Men (Dos hombres y medio), se convirtió en el actor mejor pagado de la televisión, pero eventualmente “arruinó” esa posición. Aunque Cryer desea lo mejor para Sheen, expresó reservas sobre la idea de embarcarse en un proyecto a largo plazo con él, aunque dejó abierta la posibilidad de una colaboración puntual.

La conversación tomó un giro ligero cuando Ana Navarro, copresentadora de The View, sugirió humorísticamente que el elenco de Two and a Half Men (Dos hombres y medio) podría negociar un plan salarial al estilo de “Friends”, a lo que Cryer respondió afirmativamente.

También se habló sobre una pequeña aparición del actor Angus T. Jones, quien interpretó a ‘hombre y medio’ en la serie, pues recientemente realizó un cameo en la serie Max Bookie, donde participó Sheen, lo que marcó una pequeña reunión del elenco.

