Napoleón: La esperada película épica de Ridley Scott que no conquistó los Oscar

En la 96.ª Edición de los premios Oscar, una de las grandes historias de la noche fue la de Napoleón, protagonizada por Joaquin Phoenix. A pesar de las expectativas y la emoción que rodeaba a la película dirigida por Ridley Scott, el film no logró llevarse a casa ninguna estatuilla, siendo nominada en las categorías de Mejores Efectos Visuales, Diseño de Vestuario y Diseño de Producción. Esta situación marca otra ocasión en que el trabajo de Scott recibe el reconocimiento de la Academia en forma de nominaciones, pero no se traduce en victorias.

La tendencia de Ridley Scott de recibir nominaciones sin victorias no es nueva; películas anteriores como American Gangster y The Martian también fueron reconocidas por la Academia en varias categorías, pero al final no ganaron premios Oscar. Este patrón de cercanía, pero sin alcanzar el galardón contrasta con el éxito anterior de Scott con Black Hawk Down, que sí obtuvo premios de la Academia por Mejor Edición de Película y Mejor Mezcla de Sonido.

Napoleón es una épica histórica dramática que explora el ascenso del emblemático líder francés Napoleón Bonaparte, destacando tanto sus campañas de conquista como su intensa y complicada relación con su emperatriz y amor de su vida, Josephine. A pesar de su narrativa y la profundidad de su desarrollo de personajes, la película ha recibido una calificación de 6.4 sobre 10 en IMDb , reflejando una recepción mixta por parte de la audiencia y crítica.

¿Quién fue la ganadora de los premios Oscar 2024?

Oppenheimer se alzó como una de las grandes ganadoras de la noche, obteniendo premios en categorías clave como Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actor. Este éxito contrasta con la experiencia de Napoleón, puntualizó la competitividad y la incertidumbre que caracterizan a los premios Oscar.

Con la mirada puesta en el futuro, la próxima película de Scott, Gladiator 2, podría ofrecerle al director otra oportunidad para romper su racha en los premios de la Academia. A lo largo de su carrera, Scott demostró una habilidad indiscutible para crear películas reconocibles y visualmente impresionantes. La comunidad cinéfila espera con ansias si Gladiator 2 logrará finalmente traerle a Scott el reconocimiento que muchos creen que merece en forma de un premio Oscar por su dirección.

