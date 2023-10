Así luce la actriz que interpretó a ‘Marie Alweather’ en ‘Mi amigo Paulie’ a 25 años del estreno

La adorable niña que le dio vida a Marie Alweather, la dueña del loro parlanchín Paulie, en la película de 1998, ahora luce muy diferente. Ella es Hallie Eisenberg, una de las actrices estadounidenses que acapararon las pantallas grandes desde muy pequeñas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Su papel más famoso fue el de Marie, una niña con problemas de habla que se hace amiga de un loro inteligente y aventurero llamado Paulie. Dirigida por John Roberts y estrenada en 1998, la cinta marcó un hito en la carrera de Hallie, quien desempeñó otras grandes producciones en los años venideros.

La actriz también participó en otras grandes producciones como El Hombre Bicentenario, donde interpretó a la favorita de Robin Williams. La cinta estuvo dirigida por Chris Columbus y protagonizada por Sam Neill, Embeth Davidtz y Oliver Platt.

Lee también: Este fue el mensaje que Taylor Swift le envió a Beyoncé después de la premier de The Eras Tour Film

Basada en el cuento y la novela homónimos de Isaac Asimov y Robert Silverberg, cuenta la historia de Andrew, un robot de la serie NDR que es comprado por la familia Martin para realizar tareas domésticas. Sin embargo, Andrew no es un robot común, sino que tiene una personalidad única y una capacidad creativa que lo hacen diferente al resto. A lo largo del tiempo, Andrew busca convertirse en un ser humano, enfrentándose a los desafíos y las alegrías que eso implica. Por su puesto, a lado de su “pequeña señorita”, interpreta por Eisenberg.

A su vez, le dio vida a Helen Keller en The Miracle Worker, la famosa escritora y activista ciega y sorda; y también participó en Beautiful, donde compartió escena con Minnie Driver.

Lee también: El misterioso mensaje que compartió Joe Jonas tras resolución sobre custodia de sus hijas

Hallie Eiseinberg proviene de una familia inmersa en el mundo de la producción cinematográfica, pues su hermano mayor, Jesse Eisenberg, también es otra figura reconocida en la industria. El actor ha protagonizado películas como Now You See Me, Social Network, Zombieland y Batman v Superman: Dawn of Justice de Zack Snyder , donde encarnó al villano Lex Luthor.

Hallie Eisenberg ha mantenido un bajo perfil desde su última película Holly Rollers en 2010. Actualmente tiene 29 años y aunque su cuenta de Instagram no es pública , aún demuestra su apoyo en la actuación con la promoción de la nueva película dirigida por su hermano, When You Finish Saving The World.

Getty Hallie Eisenberg a los 21 años en 2013

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.