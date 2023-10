El emotivo mensaje de Taylor Swift para Beyoncé después del estreno de la película de The Eras Tour

Taylor Swift rindió homenaje a Beyoncé en una de sus más recientes publicaciones en redes sociales. La leyenda pop, Beyoncé, asistió al estreno de la película de Swift, The Eras Tour , en la ciudad de Los Ángeles, por lo que la cantante de You Belong With Me’ no pudo evitar la emoción de que su “luz guía” se presentara ese día.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

“Estoy tan contenta de que nunca sabré cómo habría sido mi vida sin la influencia de @beyoncé”, comentó Swift en la descripción de la publicación de Instagram, un vídeo en boomerang en el que aparecían ella y Beyoncé al interior de la sala del cine. “La forma en que me ha enseñado a mí y a todos los artistas de aquí a romper las reglas y desafiar las normas de la industria. Su generosidad de espíritu”.

Su resistencia y versatilidad. Ella ha sido una luz guía a lo largo de mi carrera y el hecho de que apareciera esta noche fue como un verdadero cuento de hadas. -Añadió la cantante de Love Story en su post del miércoles.

Lee también: Swifties se mantienen afuera del Foro Sol para escuchar el segundo concierto de Taylor Swift

En el clip publicado por Swift, se observa a ambos íconos pop sentadas en las primeras filas de la sala de cine, mientras comparten una caja de palomitas con el cartel oficial del The Eras Tour.

Recientemente, Beyoncé terminó su gira Renaissance World Tour, por lo que asistió a la premier oficial de Taylor Swift. La cantante usó un elegante conjunto de color negro junto a una pechera plateada que combinó con sus gafas de sol. Por otro lado, Swift lució un vestido azul sin tirantes de la marca Oscar de la Renta con detalles florales y un collar de diamantes.

La película de Taylor Swift que recaba el material grabado de su última gira The Eras Tour se estrenará en más de 100 países de todo el mundo a partir del próximo viernes 13 de octubre.

Lee también: Estas son las recomendaciones para asistir a la proyección de The Eras Tour de Taylor Swift en el cine

Beyoncé lanzó un documental y película de concierto en 2018, titulado Homecoming. Por si fuera poco, la estrella de 42 años reveló recientemente que presentará una nueva producción cinematográfica que documentará su gira Renaissance World Tour.

“Nunca me he divertido tanto en mi vida como con la Gira Eras”, dijo Swift en un discurso durante el estreno de la película en los cines de AMC en Grove City el pasado miércoles. “Simplemente la experiencia más eléctrica de mi vida y la razón de ello son varias cosas como mi banda, mis bailarines y el equipo”.

Lee también: Beyoncé anuncia tour: ¿Vendrá a México en 2023?

“Hicimos este espectáculo llueva o truene en la salud y en la enfermedad sin importar lo que estuviera pasando en nuestras vidas”, añadió. “Y lo hicimos con una sonrisa en la cara por lo que nos esperaba al otro lado”.

Swift posó para las cámaras con el director de la cinta, Sam Wrench, sus bailarines, su banda de la gira y algunos fans. La película ya alcanzó los más de 100 millones de dólares en ingresos por preventa en todo el mundo.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.