Así luce el actor que interpretó a ‘George McFly’ en ‘Volver al futuro’ a 38 años de su estreno

Si recuerdas a George McFly, el padre de Marty McFly en la famosa trilogía de Volver al Futuro, entonces te sorprenderá verlo a casi 40 años después del estreno de la serie de películas. Crispin Glover, quien encarnó este papel, es uno de los actores más versátiles en la actualidad con un largo historial de producciones cinematográficas y cuatro décadas después su debut en la pantalla grande.

Volver al Futuro es una de las sagas más exitosas y queridas del cine. Producida por Steven Spielberg y dirigida por Robert Zemeckis, contó con las actuaciones de Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Thomas F. Wilson y Crispin Glover.

La historia sigue la aventura de Marty McFly , un adolescente que viaja en el tiempo gracias a una máquina inventada por el excéntrico científico Doc Brown. En sus viajes, Marty debe enfrentarse a diversos desafíos y peligros, así como conocer a sus propios padres cuando eran jóvenes.

Crispin Glover interpretó a George McFly, el padre de Marty, en la primera y tercera entrega de la saga. Su personaje era un nerd tímido y torpe que sufría el acoso del matón Biff Tannen. Gracias a la intervención de Marty , George logra vencer su miedo y conquistar a Lorraine Baines, la madre de Marty. En la tercera película, ambientada en el lejano oeste, Crispin Glover aparece brevemente como un antepasado de George.

Crispin Glover actualmente tiene 59 años continuó su carrera como actor en diversos proyectos. Algunas de sus participaciones más destacadas fueron en Los ángeles de Charlie (2000), donde interpretó al villano Thin Man, un asesino mudo con una extraña obsesión por el cabello; Alicia en el país de las maravillas (2010), donde interpretó a Ilosovic Stayne, la Sota de Corazones, el brazo derecho de la malvada Reina Roja; y Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities (2022), una serie antológica de terror producida por Netflix, donde participó en uno de los episodios.

Glover también un director, escritor y productor independiente. Ha dirigido cuatro películas: What Is It? (1995) y It Is Fine! Everything Is Fine (2001). Además, ha publicado varios libros como Rat Catching (1988), Oak Mot (1991), Concrete Inspection (1992) y What it is, and How it is Done (1995).

Crispin Glover se ha mantenido vigente dentro de la industria cinematográfica. Su papel como George McFly en Volver al Futuro lo convirtió en un ícono de la cultura pop y le abrió las puertas para explorar otros géneros y estilos frente a las cámaras.

