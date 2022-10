Michael J. Fox y su delicado estado de salud en el reencuentro de ‘Volver al Futuro’

Michael J. Fox y Christopher Lloyd marcaron a toda una generación con la trilogía de ‘Volver al futuro’ (Back to the Future), se reencontraron 37 años después tras darle vida a Marty McFly y al doctor Emmet Brown.

Este fin de semana, Michael J. Fox y Christopher Lloyd , se reencontraron en la Convención de Cómics de Nueva York en la edición de este 2022, donde hablaron de su amistad, su trayectoria profesional y cómo fue la grabación de ‘Regreso al Futuro’.

También hablaron sobre la enfermedad que sufre Michael J. Fox desde hace más de tres décadas, cuando con 29 años fue diagnosticado con Parkinson.

Los actores dirigieron elogios al reciente musical estrenado en honor a la película que protagonizaron, el cual se llama ‘Back To The Future: The Musical’, y reconocen el gran trabajo que ha realizado la producción del espectáculo.

Podrían haber caído en una trampa al imitarnos -señaló Fox.

El Parkinson es un regalo: Michael J. Fox

Por otra parte, el actor que interpretó Marty McFly indicó que lejos de lamentarse de la enfermedad que lo aqueja, él la describe como “como un regalo”, y considera que es lo mejor que le pasó en la vida.

Le digo a la gente que es un regalo y me dicen-Estás loco- Yo respondo -Sí, pero es el regalo que sigo tomando- -indicó Michael J. Fox.

Recibidos como dioses pic.twitter.com/Szm5NyaqxW — Fede Carestía 🔍 Mirá A Quién Encontré (@fedecarestia) October 8, 2022

El actor de 61 años de edad dio a conocer el proceso que fue fundar su propia Fundación, la cual promueve la investigación del Parkinson y así ayudar a más pacientes que necesitasen su apoyo.

Fox además señaló que no cambiaría por nada su enfermedad por nada del mundo, pues “No se trata de lo que tengo, se trata de lo que se me ha dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente”.

El también activista aseguró que tanto los fanáticos como los amigos han inspirado sus esfuerzos para recaudar fondos y crear conciencia sobre la enfermedad.

¿Qué es la enfermedad del Parkinson?

De acuerdo con el portal, Medline plus , La enfermedad de Parkinson es un tipo de trastorno del movimiento, y ocurre cuando las células nerviosas (neuronas) no producen suficiente cantidad de dopamina, una sustancia química importante en el cerebro.

Algunos casos son genéticos pero la mayoría no parece darse entre miembros de una misma familia.

El Parkinson es un trastorno que sigue sin cura, sin embargo, la ciencia sigue avanzando.

Síntomas del Parkinson

Los síntomas comienzan lentamente, en general, en un lado del cuerpo, y luego afectan ambos lados. Algunos síntomas son:



Temblor de reposo: frecuentemente es el síntoma inicial, comienza en una extremidad y después se generaliza en todo el cuerpo.

Rigidez de músculos: es otra de las primeras manifestaciones que se presentan. Los músculos están rígidos y poco flexibles.

Lentitud de movimientos: los movimientos se hacen muy lentos, ocasionando que la persona se tarde el doble de tiempo o más en realizar actividades de la vida diaria, por sencillas que éstas sean.

adn40 Los síntomas del Parkinson comienzan lentamente, en general, en un lado del cuerpo, y luego afectan ambos lados.





Pacientes con Parkinson se doblará en México en 2040

A nivel mundial, al menos 10 millones de personas viven con este padecimiento, mientras que en México existen alrededor de 300 mil pacientes con Parkinson, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El número de personas que vivirán con la enfermedad de Parkinson en México se habrá duplicado para 2040 especialmente por el envejecimiento de la población, los cambios en la alimentación y el creciente sedentarismo, estimaron especialistas en enfermedades degenerativas.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram

lhp