Kourtney Kardashian posa con su vientre de embarazo y abre paso a la temporada de Halloween

Kourtney Kardashian ya espera la llegada de su bebé y espera ansiosa la temporada de Halloween, según lo describió en su nueva publicación de redes sociales. La estrella y empresaria, miembro de la famosa familia de Hollywood, abrazó la llegada de octubre y presumió su vientre embarazado para sus millones de seguidores.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La influencer de 44 años, creadora de la marca Poosh, anunció cuan lista está para la ‘spooky season’. La Kardashian está cada vez más cerca de dar luz por lo que celebró con otra de sus varias publicaciones que relucen a su próximo bebé, resultado de su relación con el reconocido baterista y miembro de Blink-182, Travis Barker.

“Es la temporada 🎃" -Escribió Kourtney en la descripción.

Kourtney Kardashian posó con un entallado vestido monocromático sin mangas de un estampado floral que forma parte de su nueva colección de ropa, perteneciente a la marca de moda Boohoo. “Los estilos de malla de la segunda cápsula de mi colección @boohoo están fabricados con un 95% de poliéster reciclado”, añadió.

Lee también: Esta es la relación que sostienen Kim Kardashian y Odell Beckham Jr

Además, la socialité posó junto a una pila de calabazas blancas que anunciaron la llegada de las temporadas de Halloween, que se celebra en Estados Unidos y algunas partes del mundo, el próximo 31 de octubre.

La esposa de Barker (47 años) lucía feliz y saludable en la nueva imagen publicada a través de su cuenta oficial de Instagram. Esto después de haberse reportado delicada por una complicación relacionada al embarazo.

A través de su perfil, la empresaria reveló que fue intervenida a través de una cirugía por dichas complicaciones. “Como alguien que ha tenido tres embarazos realmente fáciles en el pasado, no estaba preparada para el miedo de precipitarme a una cirugía fetal urgente. No creo que nadie que no haya pasado por una situación similar pueda empezar a entender esa sensación de miedo. Ahora comprendo y respeto mucho más a las madres que han tenido que luchar por sus bebés durante el embarazo”, explicó.

Lee también: Kim Kardashian escribe carta a Joe Biden para parar un “genocidio” en Armenia

Por si fuera poco, Kourtney Kardashian festejó el “baby shower de sus sueños” junto al baterista y agradeció a su madre, Kris Jenner, por prestarle su hogar para realizar la celebración. “Gracias mami por convertir tu casa en el lugar más feliz de la tierra”, comentó. “Por inculcarme el amor por todo lo relacionado con Disney, y por organizar este baby shower para celebrarlo conmigo y con tu decimotercer nieto”.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.