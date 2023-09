Estas son todas las referencias de One More Time de Blink 182 sus antiguos videos

Tras una prolongada espera, los fanáticos de Blink-182 finalmente tienen más detalles sobre lo que les espera con el regreso de Tom DeLonge, Travis Barker y Mark Hoppus. La icónica banda de pop-punk ha anunciado el lanzamiento de dos nuevas canciones como adelanto de su próximo álbum, titulado “One More Time”. Estas dos canciones, “One More Time” y “More Than You Know”, llegan cargadas de nostalgia, evocando los viejos tiempos de la banda que hicieron vibrar a toda una generación de fans.

“More Than You Know” presenta un ritmo enérgico acompañado de voces y guitarras potentes, reminiscentes del sonido característico de Blink-182 en su álbum homónimo de 2003. Es una canción que seguramente hará que los fanáticos más leales se sientan como si estuvieran reviviendo esos momentos inolvidables de la banda.

Pero es el video de “One More Time” el que realmente se destaca por su nostalgia. En este video, el trío hace un recorrido por algunos de los escenarios más icónicos de sus videos musicales de antaño, incluyendo “Adam’s Song,” “First Date,” “All The Small Things,” “Stay Together for the Kids,” “Down,” “Feeling This,” e “I Miss You,” entre otros. Esta selección cuidadosa de imágenes de videos anteriores añade una capa adicional de significado a la canción y plantea preguntas sobre la repetición y la continuidad en la carrera de la banda.

Referencias en One More Time

“Feeling This” (2003): En este video, los miembros de la banda se encuentran en una situación caótica en una casa. Algunos creen que la casa podría ser una referencia a la idea de “una vez más” que aparece en la canción “One More Time”.

“I Miss You” (2004): Este video presenta un ambiente oscuro y una temática de romance. Algunos fanáticos especulan que la melancolía de este video podría estar relacionada con la nostalgia que evoca la frase “One More Time”.

“First Date” (2001): Aunque este video es conocido por su comedia, presenta momentos en los que la banda se encuentra en una especie de “loop” o ciclo, lo que podría hacer referencia a la idea de repetición implícita en “One More Time”.

“All the Small Things” (1999): Este icónico video parodia a varias bandas populares de la época. Algunos sugieren que esta parodia podría estar relacionada con la idea de “una vez más”, como una repetición de elementos conocidos.

Blink-182 lanza estas dos canciones para que los fans revivan aquellos años cuando el llamado ‘happy punk’ era una de las tendencias más recias en la escena musical mundial. Los videos musicales también sirven como un recordatorio visual de la evolución de la banda a lo largo de los años. Las nuevas canciones de Blink llegan luego de que a principios de esta semana anunciaran la fecha de lanzamiento de su disco ONE MORE TIME el próximo 20 de octubre próximo.

Tras el lanzamiento del disco, Blink-182 continuará con su gira que pasará por México en 2024 tras posponer algunos shows en este 2023. Las nuevas fechas son el 2, 3, 5 y 6 de abril en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

