¿Quién es Odell Beckham Jr, el jugador de la NFL con quien estaría saliendo Kim Kardashian?

Kim Kardashian, la empresaria y socialité estadounidense, “están saliendo” con del deportista Odell Beckham Jr., según confirmó una fuente a un medio norteamericano de espectáculos.

El miembro de los Baltimore Ravens de la NFL y la estrella de ‘Las Kardashians’ comenzaron una estrecha relación después de la separación del hombre de 30 años con Lauren Wood, con quien comparte un hijo de nombre Zydn, de acuerdo con la revista People . Por otro lado, Kim tiene cuatro hijos con su exesposo, el rapero Kanye West.

La presunta pareja fue vista durante una fiesta del 4 de julio, por lo que se les comenzó a vincular sentimentalmente. Michael Rubin, anfitrión del evento, reveló a la misma publicación que la Kardashian y Odell Beckham Jr. “solo son amigos”.

De hecho, esta no sería la primera vez que Kim Kardashian sale con algún deportista, puesto que en 2007 comenzó a salir con Reggie Bush, jugador en loa Saints de Nueva Orleans. Ambos expusieron su relación al público durante el reality show ‘Keeping Up with the Kardashians’. Tres años más tarde, terminaron debido a la exigencia de sus carreras.

Sin embargo, Bush declaró para el programa de entrevistas de Rachel Ray que la verdadera razón de su ruptura se debió a la atención mediática. “Juego al fútbol, y la mayoría de los jugadores de fútbol son tímidos ante las cámaras”, dijo. “Sólo queremos que nos dejen en paz, sólo queremos ceñirnos a lo que hacemos”. Aunque no le encantan las cámaras, “lo hago porque es importante para Kim”, agregó.

Hasta ahora, Kim Kardashian y Odell Beckham Jr. no han emitido alguna declaración al respecto.

¿Quién es Odell Beckham Jr.?

Odell Beckham Jr. es un jugador profesional estadounidense de fútbol americano que juega para la posición de wide receiver en la NFL. Nació el 5 de noviembre de 1992 en Baton Rouge, Luisiana. Actualmente juega para los Baltimore Ravens de la NFL, después de haber pasado por los New York Giants, los Cleveland Browns y los Los Angeles Rams.

Beckham Jr. se destacó desde su época escolar y universitaria por su habilidad para atrapar el balón con una mano y por su velocidad y agilidad. En la NFL, ha batido varios récords, como el jugador con mayor número de recepciones en las dos primeras temporadas (187) y el jugador más rápido en conseguir 150 recepciones (21 partidos). También ha sido seleccionado tres veces al Pro Bowl y una vez al Primer Equipo All-Pro. En 2022, ganó su primer Super Bowl con los Rams.

Odell Beckham Jr. es considerado uno de los mejores receptores de la liga y uno de los más populares entre los aficionados. Su vida personal fue objeto de atención mediática, especialmente su relación con la modelo Lauren Wood y el nacimiento de su hijo Zydn en 2022.

