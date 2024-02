El día en que Marvel perdió 35 millones de dólares culpa de un popular personaje de lucha libre

La relación entre Marvel y el icónico luchador Hulk Hogan es tan peculiar como poco conocida. Terry Gene Bollea, mejor conocido por su apodo de ring Hulk Hogan, adquirió su famoso alias tras una promoción con Lou Ferrigno, el actor detrás de la serie El Increíble Hulk, donde fue presentado como “El verdadero Hulk” debido a su imponente estatura y musculatura. Sin embargo, el nombre le resultaría controversial para los años venideros.

La armonía persistió hasta que la fama de Hogan, impulsada tanto por su éxito en el wrestling como por su papel en Rocky III, captó finalmente la atención de Marvel. La compañía, al ser propietaria del copyright de El Increíble Hulk, inició contactos con la WWF (posteriormente WWE), manifestando su descontento. En el verano de 1984, se alcanzó un acuerdo que permitía a Bollea seguir usando el apodo de Hulk Hogan a cambio de que Marvel recibiera 100 dólares por cada combate en el que participase y un porcentaje de los ingresos de su merchandising.

Este acuerdo resultó ser lucrativo para Marvel, incluso enfrentando a Hogan contra el verdadero Hulk en un cómic. Sin embargo, los problemas surgieron cuando expiraron los 20 años del acuerdo, y Hogan seguía en activo. “Ya no podía usar a Hulk Hogan, y estaba petándolo en 2005. Fui a mi abogado, ‘Me importa un bledo el trato que hagas, vas a hacer un trato porque necesito el nombre’”, recuerda Bollea.

Después de 2005, Hulk Hogan obtuvo una extensión de un año, periodo en el que pagó el 30% de “todo lo que hizo”, ya fueran películas, lucha libre en televisión, entre otros. Si Marvel decidía vender el nombre, Hogan sería su primera opción, pero la compañía creadora de cómics no pudo hacerlo.

El error de Marvel y los derechos por el nombre de Hulk Hogan

La situación se complicó cuando Marvel entró en un litigio con WWE sobre derechos de propiedad intelectual, pues se les decía que no podían transmitir todas las viejas peleas de Hulk Hogan, lo que condujo a un costoso error para la compañía de cómics. Marvel terminó debiendo 35 millones de dólares a Vince McMahon, presidente de WWE, y en un intento por saldar la deuda, ofrecieron el nombre de Hulk Hogan como pago. Bollea se enteró y aprovechó la situación: “Ahora, no tengo que pagar 35 millones de dólares por el nombre, tienes que vendérmelo por el valor justo de mercado, que es sólo 750 mil dólares. Compré el nombre de nuevo”.

“Vince (McMahon) quería comprármelo. Nah, tengo este dinero. Compré el nombre y soy dueño de todo. Soy dueño de Hulk Hogan, Hulkamania, Hulkster. Soy uno de los pocos tipos que posee el nombre, los derechos, las marcas registradas y las licencias”, dijo el luchador en entrevista con Theo Von on The Weekend After .

Aunque Bollea fue criticado por exagerar en sus narrativas, este incidente resultó en la recuperación de todos los derechos sobre la marca Hulk Hogan, incluidas las marcas registradas y licencias. Marvel, que previamente había cometido errores al vender derechos de sus personajes antes del MCU, enfrentó una pérdida técnica de 34.25 millones de dólares debido a este descuido.

