La película ‘Eras Tour de Taylor Swift debuta como uno de los grandes estrenos de Disney+

Disney+ marcó un hito en su historia con el debut de The Eras Tour (Taylor’s Version), la película de concierto de Taylor Swift , que capturó la atención de millones en todo el mundo. Durante su primer fin de semana en la plataforma, la película acumuló 4.6 millones de visitas a nivel global, convirtiéndose en el estreno musical más exitoso de Disney+ hasta la fecha.

A pesar de enfrentarse a gigantes como La Sirenita y Elemental de Pixar en términos de reproducciones, The Eras Tour (Taylor’s Version) destacó. Es importante notar que la duración extendida de la película, de tres horas y media, ofrece una experiencia más inmersiva y detallada del fenómeno de la gira de Swift, algo que se refleja en las impresionantes 16.2 millones de horas (o 972 millones de minutos) de contenido consumido por los espectadores en todo el mundo.

Disney+ no reveló cifras específicas por países o regiones, pero el éxito global de la película sugiere una fuerte presencia en la próxima clasificación de streaming de Nielsen para la semana del 11 al 17 de marzo. Este logro subrayó no la gran presencia de Taylor Swift como el atractivo universal de la música que es y su gran audiencia tanto en plataformas como en otros medios.

Esta versión cinematográfica de The Eras Tour ya había sentado precedentes como uno de los mayores éxitos de taquilla de 2023, recaudando más de 260 millones de dólares a nivel mundial y convirtiéndose en la película de conciertos y documental más taquillera de todos los tiempos. La versión extendida en Disney+ añade alrededor de 40 minutos de material exclusivo, incluyendo actuaciones de canciones como cardigan, y versiones acústicas de Maroon, Death by a Thousand Cuts, You Are in Love y I Can See You.

