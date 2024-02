Los 13 documentales y conciertos en vivo de Taylor Swift; dónde verlos

Taylor Swift, con una carrera que se ha extendido por casi dos décadas, dejó una marca indeleble en la industria musical. Desde sus humildes comienzos como una adolescente con sueños de grandeza hasta convertirse en una de las artistas más influyentes del mundo, Swift ha documentado su viaje a través de una serie de producciones, conciertos en vivo y cortometrajes. A continuación, te presentamos una guía compilada por The Hollywood Reporter sobre dónde puedes sumergirte en el mundo de Taylor Swift a través de estos proyectos.

1. Taylor Swift: The Eras Tour (2023): Sumérgete en la gira más icónica de Swift, disponible en Apple TV y Prime Video para alquiler, y próximamente en Disney+ a partir del 15 de marzo.

2. Journey to Fearless (2010): Una mirada íntima a los primeros días de la carrera de Swift, disponible para compra en DVD en Amazon.

3. Taylor Swift: Atrévete a soñar (2020): Sigue el ascenso de Swift a la fama desde sus comienzos, una historia de inspiración y perseverancia.

4. Taylor Swift: Reputation Stadium Tour (2018): Experimenta la energía de la gira Reputation en Netflix, dirigida por Paul Dugdale.

5. Taylor Swift: Speak Now World Tour Live (2011): Revive la magia de la gira Speak Now, un viaje musical y personal.

6. Taylor Swift: Just For You (2011): Descubre el proceso creativo de Swift y las historias detrás de sus éxitos.

7. La verdadera Taylor Swift: Sueños salvajes (2021): Una exploración profunda de la carrera de Swift, disponible en Apple TV y Freevee.

8. Concierto en la ciudad de los amantes (2020): Un íntimo concierto en París que muestra el lado más personal de Taylor Swift.

9. The 1989 World Tour Live (2015): Siente la emoción del 1989 World Tour, con actuaciones especiales y momentos detrás de cámaras.

10. Folklore: The Long Pond Sessions (2020): Una serie de actuaciones íntimas del álbum Folklore, disponible en Disney+.

11. Taylor Swift: From the Heart (2013): Sigue a Swift durante un momento crucial de su carrera, disponible en Vudu.

12. All Too Well: El cortometraje (2021): Una pieza cinematográfica dirigida por Swift misma, disponible en YouTube.

13. Miss Americana (2020): Una mirada cruda y reveladora a la vida de Swift, disponible en Netflix.

Cada uno de estos documentales y conciertos en vivo ofrece una perspectiva única sobre la vida, la carrera y el proceso creativo de Taylor Swift. Desde sus inicios en la música country hasta su evolución como una de las figuras más dominantes en el pop, estos proyectos son testimonios de su talento, dedicación y la relación profunda que ha forjado con sus fans a lo largo de los años. Ya sea que seas un Swiftie de corazón o simplemente busques entender mejor el fenómeno cultural que es Taylor Swift, esta guía te llevará a través de los momentos más icónicos de su carrera.

