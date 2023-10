¿Habrá spin-off de Breaking Bad? Esto dijo su creador Vince Gilligan

Breaking Bad, posicionada como una de las mejores series de todos los tiempos, publicó su último capítulo hace más de 10 años y sin ninguna esperanza de ver una secuela o un proyecto más allá de la vida de Walter White, conocido como Heisenberg e interpretado por Bryan Cranston. Aunque no hubo una confirmación de su parte, el creador de la serie Vince Gilligan, sugirió que en algún momento podría producirse una extensión de esta historia, pero bajo el protagonismo de otro de sus personajes .

Gilligan comentó durante una reciente entrevista que no está interesado en realizar alguna secuela de Breaking Bad, sin embargo, no descarta la posibilidad de que alguien produzca otra secuela, pero enfocada a la vida de Walt Jr. o Heisenberg Jr.

El guionista y director televisivo dijo que, de ser posible, la historia evocaría un final similar para el primogénito de White, mientras sigue los pasos de su padre en el ámbito del narcotráfico y la producción de drogas, pero en definitiva sería “lo peor” que le podría ocurrir al personaje, según declaró el creador de Breaking Bad.

“Odio pensar en que Walt Jr. siguiendo los pasos de Walt en el negocio del crimen. Eso es la clase de cosas que alguien va a proponer en 10 o 15 años: Walt Jr. como un capo del crimen en Albuquerque y teniendo éxito en lo que su padre falló". -Dijo en entrevista para Variety.

“Puedo garantizar de momento que no tengo interés en que eso suceda. Eso sería un homenaje triste al show. Es divertido pensar en qué pasó con esos personajes, pero no llega al nivel de decir ‘Vaya, quiero contar esa historia’. Pero quién sabe, quizá en algunos años”, agregó .

Walter Jr. es el hijo de Walter White, tiene 16 años y sufre de parálisis cerebral, lo que le dificulta caminar y hablar. A pesar de sus limitaciones, es un personaje leal, que quiere a su familia y se preocupa por su padre, que padece de cáncer. Representa la inocencia y la bondad que su padre va perdiendo a medida que se involucra en el mundo del narcotráfico.

“Para ser brutalmente honesto, si mi siguiente show y el siguiente a ese no funcionan, y nadie quiere verlos y todo el mundo pide Breaking Bad, quién sabe”, dijo Gilligan sobre continuar con la franquicia.

Y añadió: “Quizá encontremos algo más claro para hacer en el futuro. Pero me gustaría dejarlo en paz. Es el trabajo de mi vida. Breaking Bad y Better Call Saul quedarán grabados en mi tumba y no podría estar más orgulloso de eso. Me pregunto si hay más historias para contar, pero no quiero quitarle las joyas al muerto”.

