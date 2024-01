Britney Spears declara que jamás regresará a la música

Britney Spears sorprendió a sus fans al anunciar que no tiene planes de volver a la industria musical, según lo expresó a través de una publicación en redes sociales. La artista también desmintió los rumores sobre un presunto álbum en el que habría estado trabajando junto a Charlie XCX y la letrista Julia Michaels.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

La cantante de 42 años compartió la imagen de una pintura renacentista italiana titulada ‘Salomé llevando la cabeza de San Juan Bautista” con la leyenda: “Siguen diciendo que estoy recurriendo a gente al azar para hacer un nuevo álbum ... Nunca volveré a la industria de la música”.

Lee también: Britney Spears dice que su libro de memorias, The Woman In Me, “no pretende ofender a nadie”

Britney Spears, cuya carrera como estrella pop y vida personal siempre estuvo asediada por la prensa internacional, tomó la decisión de realizar dicha aclaración a raíz de los constantes rumores que giran en torno a su trayectoria y tras liberarse de la tutela de su padre.

Spears explicó que cuando escribe, lo hace por diversión o para otras personas, y reveló que ha escrito más de 20 canciones para otros artistas en los últimos dos años. “Soy una escritora fantasma, lo que significa que escribo para otros sin poner mi nombre en los proyectos, y honestamente prefiero que sea así”, añadió.

Sólo para que quede claro la mayoría de las noticias son basura. No paran de decir que estoy recurriendo a gente al azar para hacer un nuevo álbum ... ¡¡¡Nunca volveré a la industria de la música!!! ¡¡¡Cuando escribo, escribo para divertirme o escribo para otras personas!!! Para aquellos que hayan leído mi libro, hay muchas cosas que no saben sobre mí... ¡¡¡He escrito más de 20 canciones para otras personas en los últimos dos años!!! ¡¡¡Soy un escritor fantasma y honestamente lo disfruto de esa manera!!! La gente también está diciendo que mi libro fue lanzado sin mi aprobación ilegalmente y eso está lejos de la verdad ... ¿has leído las noticias en estos días? ¡¡¡Soy tan AMADA y bendecida!!!

Lee también: Britney Spears revela las lecciones de vida que le enseñó Madonna

Britney Spears también hizo referencia a su libro The Woman in Me, que se publicó el año pasado y se convirtió en un bestseller nacional, con más de 1.1 millones de copias vendidas en su primera semana. La cantante aseguró que el libro se lanzó sin su consentimiento y que hay muchas cosas que la gente no sabe sobre ella.

El anuncio de Spears llegó después de que un medio estadounidense afirmara que la artista estaba preparando un nuevo disco con la colaboración de Charlie XCX y Julia Michaels, dos reconocidas compositoras y cantantes. Según el informe, Spears no había grabado nada todavía, pero el material estaba “empezando a tomar forma”.

Lee también: Así fue como Britney Spears se enamoró de Justin Timberlake

Michaels y Spears han trabajado juntos en el pasado, aunque se desconoce la naturaleza de su relación actual. Michaels está acreditada como coescritora de Slumber Party, una canción que apareció en el último álbum de estudio de Spears, Glory (2016). La canción también fue coescrita por Mattias Larsson, Robin Fredriksson y Justin Tranter.

La estrella lleva alejada de los escenarios desde 2018, cuando canceló su residencia en Las Vegas por problemas familiares. Desde entonces, la cantante estuvo involucrada en una larga batalla legal por su tutela, que le impedía tomar decisiones sobre su vida personal y profesional.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado