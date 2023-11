Ya no habrá nuevas temporadas: Conoce las 5 series que Netflix canceló

Netflix es una de las plataformas de streaming más populares del mundo, con millones de suscriptores que disfrutan de su amplio catálogo de series, películas y documentales. Sin embargo, no todas las producciones originales de Netflix tienen el éxito esperado o logran mantener el interés de los espectadores. Estas son las 5 series que Netflix canceló recientemente y las razones que llevaron a esta decisión.

Según informó Variety, esta decisión se habría generado a raíz de la huelga del Sindicato de Actores de Cine y Televisión (SAG-AFTRA), que afectó a la producción y al calendario de algunas otras series, además de otras evaluaciones respecto cambios de programación y más.

Shadow and Bone

Basada en la saga literaria de Leigh Bardugo, Shadow and Bone es una serie de fantasía que narra la historia de Alina Starkov, una joven huérfana que descubre que tiene un poder único que podría cambiar el destino de su mundo. La serie se estrenó en abril de 2021 y fue un éxito de audiencia, llegando a ser la número 1 en más de 90 países. Además, dio lugar a una franquicia de videojuegos basados en el universo Grisha.

Sin embargo, Netflix decidió cancelar Shadow and Bone tras su segunda temporada, que se lanzó en marzo de 2022.

Glamorous

Glamorous es una serie de comedia protagonizada por Kim Catrall, la actriz que interpretó a Samantha en Sex and the City. La serie sigue las aventuras de una diseñadora de moda retirada que decide volver al mundo de la alta costura con la ayuda de un joven asistente gay.

Netflix canceló Glamorous después de su primera temporada, que constó de 10 episodios. La serie pasó cinco semanas en la lista de las 10 mejores series de televisión en inglés de Netflix sin alcanzar el número 1.

Agent Elvis

Agent Elvis es una serie de animación para adultos creada por la exesposa del rey del rock, Priscilla Presley , además John Eddie y Mike Arnold. La serie sigue las aventuras de Elvis Presley, quien finge su muerte en 1977 para convertirse en un agente secreto al servicio del gobierno estadounidense. La serie se estrenó en junio de 2021 y contó con las voces de Matthew McConaughey como Elvis Presley , Kaitlin Olson como CeCe Ryder, Johnny Knoxville como Bobby Ray y Niecy Nash como Bertie.

A pesar de tener un reparto estelar y un concepto original, Netflix también canceló Agent Elvis tras su primera temporada, que tuvo 10 episodios.

Farzaar

Farzaar es una serie de animación para adultos creada por Roger Black y Waco O´Guin (Los creadores de Brickleberry y Paradise PD). La serie se ambienta en un mundo medieval fantástico donde conviven humanos, elfos, orcos y otras criaturas mágicas. El protagonista es Farzaar, un joven príncipe que huye de su reino tras ser acusado de asesinar a su padre. En su viaje, se une a una banda de inadaptados que le ayudarán a descubrir la verdad sobre su pasado. Después de 1 temporada y 10 episodios, fue cancelada.

Captain Fall

Captain Fall es una serie de animación para adultos creada por Jon Iver Helgaker , Jonas Torgersen , Joel Trussell . La serie narra las peripecias de Captain Fall, un superhéroe retirado que intenta adaptarse a la vida normal junto a su familia y sus amigos. La serie se estrenó en julio 2023 y contó con las voces de Christopher Meloni, Jason Ritter y Lesley Ann-Brand. Dicha serie también fue cancelada tras su primera temporada, que tuvo 10 episodios.

¿Qué series sí renovó Netflix?

A pesar de las cancelaciones de otras series de animación populares como Disenchantment, Inside Job, Q Force y Big Mouth (que finalizará con la octava temporada, prevista para 2024), Netflix sigue invirtiendo en animación para adultos con Billy Wee, antiguo ejecutivo de HBO Max, como director de animación, según la fuente . Por otro lado, este año, Netflix ordenó las renovaciones para One Piece , Ginny & Georgia, Outer Banks, The Lincoln Lawyer, XO, Kitty, Heartstopper, The Night Agent, The Diplomat y FUBAR.

