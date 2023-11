Netflix comparte primer adelanto de la serie de anime de Terminator

Netflix ha dado a los fans un vistazo emocionante al universo de Terminator con el lanzamiento del primer tráiler de su próxima serie de anime, Terminator: The Anime Series. La revelación tuvo lugar durante la Geeked Week 2023, donde la plataforma de streaming no solo compartió imágenes inéditas, sino también detalles reveladores sobre la trama de esta esperada adaptación.

Anunciada por primera vez en 2021, la serie ha mantenido en vilo a los seguidores de la franquicia, quienes finalmente pueden disfrutar de una visión inicial de lo que les espera en este nuevo capítulo animado. “Terminator: The Anime Series, aunque aún en una fase temprana de producción, ya ha generado una gran expectación entre los aficionados al anime y los seguidores acérrimos de la saga Terminator.

La serie está siendo desarrollada por la prestigiosa productora japonesa Production I.G., conocida por su trabajo en el anime de Ghost in the Shell, y cuenta con la producción de Mattson Tomlin, reconocido por su participación en The Batman II y Project Power. El equipo promete ofrecer una experiencia visual impactante que capturará la esencia futurista y apocalíptica que define a la saga Terminator.

¿De qué tratará la nueva serie?

Terminator: The Anime Series explorará nuevas historias dentro del universo de Terminator, centrándose en personajes fascinantes que han luchado durante décadas en un mundo devastado por la guerra entre humanos y máquinas. El tráiler revela una narrativa intensa y visualmente impresionante que transportará a los espectadores a un futuro distópico donde la lucha por la supervivencia es constante.

La trama se sitúa en 1997, cuando la inteligencia artificial Skynet adquiere conciencia y desata una guerra contra la humanidad. En un intento desesperado por cambiar el destino, una valiente soldado del futuro es enviada al pasado con la misión de proteger al científico Malcolm Lee. Este científico, inmerso en el desarrollo de un sistema de inteligencia artificial para enfrentarse a Skynet, se convierte en el blanco de un letal asesino proveniente del futuro. La serie constará de 8 episodios.

Terminator: The Anime Series promete ser una adición única al catálogo de Netflix , que ha intensificado su apuesta por el anime en los últimos meses con títulos como Pluto, el esperado live-action de One Piece y la confirmación de la segunda temporada de Sangre de Zeus.

