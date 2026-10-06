Padres de niños con cáncer denunciarán a Andy López Beltrán y Amílcar Olán ante la FGR

La denuncia será presentada a las 11:00 horas del miércoles 7 de octubre en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México (CDMX) y contempla acusaciones por presunta delincuencia organizada, homicidio culposo y otros delitos que puedan determinarse durante la investigación.

Los colectivos sostienen que existieron contratos presuntamente irregulares, esquemas de contratación opacos y posibles empresas fantasma relacionadas con la adquisición de medicamentos e insumos hospitalarios; aseguran que estas prácticas habrían afectado tratamientos de quimioterapia.

Los denunciantes afirman que más de cinco mil niñas y niños habrían muerto por la falta oportuna de medicamentos.