Marath Bolaños llegó a San Lázaro para rendir cuentas como secretario del Trabajo, pero terminó en el centro de la polémica tras recibir una lluvia de señalamientos por sus presuntos vínculos con Morena y Andy López Beltrán.

Desde la bancada del PAN no se guardaron nada y pusieron sobre la mesa cuestionamientos sobre reuniones, empresarios y contratos.

El nombre del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador volvió a aparecer en plena comparecencia, mientras los legisladores exigían respuestas al funcionario. ¿Qué le reclamaron a Marath Bolaños y qué contestó ante los cuestionamientos? Aquí en adn Noticias te contamos.

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Así encararon diputados del PAN al secretario del Trabajo, Marath Bolaños



Daniel Chimal exigió aclarar si sostiene reuniones y sirve como enlace entre Andy López Beltrán y empresarios vinculados a contratos gubernamentales



📹 @politicomx pic.twitter.com/mUuF09co4h — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 7, 2026

¿Qué le preguntó el PAN a Marath Bolaños sobre Andy López Beltrán?

Durante la comparecencia de Marath Bolaños ante la Cámara de Diputados, el legislador del PAN Daniel Chimal llevó a tribuna uno de los cuestionamientos más fuertes de la jornada: preguntó directamente al secretario del Trabajo por su presunta relación con Andy López Beltrán.

El diputado señaló que la bancada panista había recibido información sobre una supuesta relación de Bolaños con empresarios vinculados a contratos gubernamentales; entre los nombres mencionados estuvo el empresario Mario Mabarak.

“Nuestra bancada ha recibido información sobre una responsabilidad que evidentemente no aparece entre las facultades de las Secretaría del Trabajo; se le preguntó puntualmente (a Marath Bolaños) su relación con Andrés Manuel López Beltrán y con empresarios publicados y con empresarios vinculados publicados a contratos gubernamentales, entre ellos Mario Mabarak, recientemente señalado en publicaciones periodísticas como un nuevo operador cercano a López Beltrán”, afirmó desde tribuna.

La pregunta fue directa: Chimal cuestionó a Bolaños sobre si se reunía con Andy López Beltrán para tratar asuntos relacionados con empresarios y contratos públicos, y si había servido como enlace entre el hijo del expresidente, funcionarios y empresarios.

“¿Es verdad esto o no? ¿Se reúne usted con Andrés Manuel López Beltrán para tratar asuntos relacionados con empresarios y contratos públicos? ¿Ha servido usted como enlace entre López Beltrán y funcionarios públicos y empresarios?”.

¿Marath Bolaños se reúne con Andy López Beltrán?

El diputado panista insistió en los señalamientos y pidió al secretario del Trabajo aclarar públicamente si las acusaciones eran ciertas.

Incluso preguntó si este tipo de reuniones supuestamente ocurrían los jueves, elevando todavía más la presión sobre Bolaños durante su comparecencia.

“No estamos afirmando algo de una versión periodística que sea necesariamente una sentencia, le estamos dando la oportunidad de aclararlo, y de aclararlo frente al pueblo de México”.

El señalamiento puso sobre la mesa una pregunta que hasta ese momento no formaba parte del eje principal de la comparecencia: qué relación tendría Marath Bolaños con Andy López Beltrán, empresarios y presuntos contratos gubernamentales.

¿Qué respondió Marath Bolaños a los señalamientos?

Y aquí llegó uno de los puntos que más llamó la atención durante la comparecencia, pues, Marath Bolaños no respondió directamente a los cuestionamientos de Daniel Chimal sobre sus presuntas reuniones con Andy López Beltrán, empresarios y contratos públicos.

El secretario acudió a San Lázaro como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, pero los cuestionamientos del PAN llevaron la discusión hacia sus supuestos vínculos políticos y empresariales.

La falta de una respuesta directa sobre las preguntas planteadas por Chimal dejó el tema abierto durante la comparecencia.

También cuestionaron a Marath Bolaños por Morena

Los señalamientos no se quedaron únicamente en Andy López Beltrán, pues durante la comparecencia, el diputado priista Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla también confrontó al secretario del Trabajo y le reclamó que su participación debía centrarse en su responsabilidad como funcionario federal.

El legislador sostuvo que Bolaños no acudía a San Lázaro como representante de Morena ni como propagandista, sino como secretario de Estado encargado de rendir cuentas ante la Cámara de Diputados.

Además, Gutiérrez cuestionó los resultados de Jóvenes Construyendo el Futuro y pidió explicar por qué se suspendieron las incorporaciones durante el resto de 2026.

Los reclamos volvieron a colocar sobre la mesa el papel político de Bolaños y su relación con Morena, en una comparecencia que terminó marcada no solamente por los resultados de la Secretaría del Trabajo, sino también por los cuestionamientos sobre sus presuntos vínculos políticos.

Entre reclamos y señalamientos, el nombre de Andy López Beltrán volvió a aparecer en San Lázaro y Marath Bolaños tuvo que enfrentar cuestionamientos sobre una presunta relación que los legisladores opositores pidieron aclarar públicamente.

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