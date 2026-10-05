Cae otro alcalde de MORENA: Detienen a Jorge Lorenzo Lara, alcalde de Suchiapa, Chiapas

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Operativo “Enjambre” demuestra que los gobiernos municipales están infiltrados por el crimen organizado, pero su alcance se limita a autoriades locales y no a “cabezas grandes”.

Por: Juan Pablo de Leo