Una cama, libros y la soledad: Ernesto Ruffo muestra en exclusiva cómo vive mientras es acusado de presunto huachicol

A finales del pasado mes de septiembre, el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, salió de prisión tras ser modificada su medida cautelar de prisión preventiva a domiciliaria, ya que es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente encabezar “la mayor red de huachicol” en México.

En medio de esta polémica, Manuel López San Martín viajó a la entidad del norte del país para reunirse y entrevistar para Azteca Noticias al político, quien ha calificado su caso como una persecución política.

La @FGRMexico de @ErnestinaGodoy_ acusa a Ernesto Ruffo de liderar “la red de huachicol más grande de México”.



Él responde y asegura que su participación en Ingemar se limitó a aportar trabajo y capital para desarrollar una terminal de combustibles.



¿Hay pruebas para sostener… pic.twitter.com/I0YIoBAdNJ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 5, 2026

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¿En dónde vive el líder de “la mayor red de huachicol en México”?

Al ser acusado de liderar una red de tráfico de combustible, uno podría pensar que Ruffo vive en una gran mansión, como muchos otros de la 4T, con lujos y rodeado de automóviles; sin embargo, el integrante de la oposición vive en una casa que pertenecía a sus padres desde 1953.

La casa del primer gobernador de oposición en el país apenas cuenta con una cocineta, un pequeño refrigerador, una mesa, libros, una cama, una silla y un escritorio...situación que lo ha llevado a la soledad.

“El aislamiento es terrible y la incomunicación peor”, fueron las palabras del exgobernador, quien contó que ha reflexionado y desintoxicado mientras vive una persecución política, a la par de reflexionar el panorama actual del país.

“Ya no hay república”: la reflexión de Ernesto Ruffo

Sus reflexiones, de la mano con su trayectoria política, lo han llevado a aseverar que la república y la división de poderes ya no existen en México.

“Ya no hay república (...) se acabó (...) y eso no puede continuar de una forma eterna, tienes que regresar a los causes. ¿Para qué fue la revolución? ¿Para qué fue la historia de la independencia? (...) eso no está bien, tenemos que unirnos los mexicanos", puntualizó.

¿Qué pasó con la presunta red de huachicol fiscal? Ernesto Ruffo responde

Ernesto Ruffo informó que se involucró en el sector privado luego de dejar la vida política, ahí formó parte de la empresa acusada como accionista al otorgar su trabajo y capital; sin embargo, negó que haya estado involucrado en algún delito.

“Se fundó en 2017 (...) tuvimos problemas internos con algunos socios y ya nada más quedó el permiso de importación para la empresa y todo lo demás lo hace otra compañía, por requisito de red”, explicó.

Ante los escándalos de huachicol fiscal que van más allá de él, Ernesto Ruffo pidió al Gobierno de México tener una certificadora internacional que deje en claro cuánto petróleo se extrae y así tener un mejor control.

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