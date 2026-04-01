Giro en el caso Colosio: Ordenan reabrir investigación de Mario Aburto

Un tribunal federal ordenó reabrir el caso en torno a Mario Aburto Martínez, condenado por el homicidio del entonces candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio Murrieta, al detectar irregularidades en el proceso que desestimó investigar presuntos actos de tortura en su contra.

La resolución fue emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el cual otorgó un amparo al sentenciado y ordenó reponer el procedimiento para que se analice nuevamente si hubo violaciones a sus derechos humanos tras su detención en 1994.

Tribunal ordena reabrir caso de Mario Aburto

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Tribunal ordena reponer proceso por posibles actos de tortura

El fallo revocó la decisión previa de la jueza Paloma Xiomara González, quien había negado el amparo al considerar improcedentes los señalamientos de tortura por parte de Aburto, bajo el argumento de que eran “novedosos” y no fueron planteados en etapas anteriores del juicio.

En contraste, los magistrados determinaron que existieron fallas en el debido proceso, particularmente por no haber emplazado a terceros interesados que debían participar en el juicio.

Esta omisión, señalaron, vulnera lo establecido en la Ley de Amparo; la resolución establece que el juzgado de origen deberá dejar sin efectos la audiencia constitucional previa y reiniciar el procedimiento, esta vez garantizando la participación de todas las partes involucradas.

#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein rechazó que el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta pueda resolverse mediante un #Indulto a Mario Aburto, esto, luego de que el senador Luis Donaldo Colosio Riojas sugiriera esa posibilidadhttps://t.co/7qlMTxgcpo pic.twitter.com/YjMWhLCsHr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 24, 2026

¿Qué dijo la FGR sobre la tortura contra Mario Aburto?

La Fiscalía General de la República (FGR) había concluido previamente que no existían pruebas de tortura contra Aburto durante su detención y traslado a la capital del país, tras el asesinato ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California.

Dicha postura fue notificada en noviembre de 2023 como parte de la averiguación previa 2080/94, en la que la autoridad determinó el no ejercicio de la acción penal contra posibles responsables.

Sin embargo, la defensa del sentenciado impugnó esa decisión mediante un juicio de amparo promovido hace dos años, en el que cuestionó el cierre de la investigación y la falta de exhaustividad en el análisis de los hechos denunciados.

Corte atrae amparos para definir si Mario Aburto ya cumplió su condena por el caso Colosio La Corte busca fijar un criterio sobre procesos penales históricos; la resolución final definirá la situación jurídica de Mario Aburto tras décadas en prisión. 22 enero, 2026

Reapertura del caso Aburto: implicaciones legales

Con esta nueva resolución, el caso regresa al juzgado de distrito, donde se deberá evaluar nuevamente la procedencia de investigar la presunta tortura. Esto no implica una absolución ni modifica la sentencia por el asesinato de Colosio, pero sí abre la puerta a revisar posibles violaciones a derechos humanos en el proceso original.

Además, el expediente podría incorporar nuevas diligencias, testimonios y elementos que no fueron considerados previamente, lo que da un nuevo giro a uno de los casos más emblemáticos en la historia política reciente de México.

El homicidio de Colosio, ocurrido en Lomas Taurinas, Tijuana, marcó un parteaguas en la vida pública del país. A más de tres décadas, la decisión judicial vuelve a colocar el caso en el centro del debate.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.