Celebran reunión bilateral México-Estados Unidos

Se llevó a cabo en San Diego, California, la reunión interparlamentaria México-Estados Unidos que contó con la participación de diputados de los partidos políticos representados en la cámara baja así como congresistas demócratas y republicanos.

Durante la reunión se abordaron los temas de cooperación en seguridad, venta de armas, crimen organizado y migración fronteriza entre ambos países. Los representantes mexicanos reiteraron a los congresistas la urgencia de combatir el tráfico de armas hacia nuestro país que contribuye a los altos niveles de violencia en México.

Así mismo, exhortaron a los congresistas estadounidenses a aprobar lo antes posible el nuevo Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá (TMEC), ante lo cual el congresista demócrata Henry Cuellar ve posible que pueda ser ratificado antes de finalizar el año.

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glv