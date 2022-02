Cuarta ola de COVID-19 está en fase de descenso: SSa

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó durante la conferencia mañanera de este 1 de febrero que la cuarta ola se redujo 31% los casos de COVID-19 en la quinta semana del año.

Hugo López-Gatell precisó que la reducción de casos es consistente junto con otras señales como la reducción de incapacidades y la ocupación hospitalaria.

El funcionario señaló que ya pasó el punto máximo de esta pandemia, “nos encontramos en la fase de descenso y que se mantenga en las próximas semanas”.

Explicó que hay una baja del 65% en la capacidad hospitalaria y prevé que en semana y media los hospitales se podrían ir desocupando de pacientes COVID-19.

No obstante, reconoció que la mortalidad está a la alza por personas no vacunadas o quienes no se aplicaron el esquema completo.

López-Gatell dijo que del 1 de agosto de 2021 al 29 de enero 2022, solo el 0.26% de las escuelas han tenido que cerrar temporalmente por algún brote de COVID-19.

De acuerdo con la Estrategia de Vacunación, el día de ayer se aplicaron 311, 179 dosis; en total se han colocado 166,102,210, es decir, 89% de la población mayor de 18 años.

En lo que refiere de la vacunación de refuerzos el 105% del personal de salud ya cuenta con la dosis, 63% de adultos mayores y el 19% de personas de 40 a 59 años de edad. El 49% de menores de 14 a 17 años han sido inoculados.





adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app

pfp