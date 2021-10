AMLO no tomará partido sobre objeción de conciencia “no me lavo las manos”

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que respeta la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería para que se nieguen a realizar la interrupción del embarazo.

AMLO dijo que no se “lava las manos como Poncio Pilatos, sencillamente creo que a todos los mexicanos conviene que en un tema de esta naturaleza el presidente no tome partido”.

López Obrdor dijo que tiene que ser respetuoso de la independencia, en este caso del Poder Judicial, de la Suprema Corte. “Es un asunto que produce mucha polémica, mucha controversia, es un tema que confronta y desde hace algún tiempo procuro no opinar. Respeto las decisiones que toman las instancias legales y no opino porque tengo que ser respetuoso de todos, de todos, de creyentes y de no creyentes, ese es mi papel principal en estos temas”, dijo durante la conferencia mañanera.

SCJN invalidó la objeción de conciencia

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este lunes el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud que establecía de forma amplia la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería; limitándolo a hacerlo válido solo cuando se pusiera en riesgo la vida del paciente o se tratara de una urgencia médica.

Los ministros en pleno, determinaron que la ley no establecía los lineamientos y límites necesarios para que la objeción de conciencia pueda ser ejercida sin poner en riesgo los derechos humanos de otras personas, en especial el derecho a la salud.

“Establecer una objeción de conciencia que no tiene más límites que los casos de urgencia, es dar un cheque en blanco para que se nieguen los derechos de salud, particularmente tratándose del aborto en contravención de otros derechos humanos”, dijo el ministro presidente Arturo Zaldívar.

