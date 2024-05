Elecciones 2024: Esto es lo que sucede si no votas el próximo 2 de junio

El próximo domingo 2 de junio se celebrarán las elecciones presidenciales 2024 en México. Votar es obligatorio para todas y todos los ciudadanos mayores de 18 años que cuenten con su credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Recuerda que el voto es libre y secreto y solamente tú debes decidir por quién votar para que te represente.

¿Qué pasa si no voto en las elecciones 2024 en México?

Votar es un derecho y un deber. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales indica en su artículo 7 que:

Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los Ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.

Asimismo indica que el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible; por lo que quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores .

Si estás siendo amenzado para votar por algún partido político o candidato en específico, deberás presentar una denuncia antes la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEDENET); aquí te dejamos una guía . Nadie puede obligarte a sufragar por quien no quieres.

¿Hay una sanción por no votar? No hay ningún tipo de castigo o penalización sobre las personas que no emiten su voto. No obstante, al no hacerlo no contribuyes a la cultura democrática y tampoco tienes voz u opinión sobre el gobierno que eligieron el resto de personas que sí sufragaron.

Voto nulo

Si no simpatizas con ninguno de los tres candidatos presidenciales Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, puedes acudir a las casillas y anular tu voto. Para esto puedes marcar con una “X” todos los recuadros de la boleta electoral; así tu voto no irá para ningún partido.

