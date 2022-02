Uso correcto del lenguaje ya no será obligatorio en radio y televisión

La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones para que los programas de radio y televisión ya no tengan que apegarse al uso correcto del lenguaje.

Con 365 votos a favor, 10 en contra y 74 abstenciones, la cámara baja aprobó derogar la fracción IX del artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de evitar que el uso incorrecto del lenguaje tenga como consecuencia la censura de un programa transmitido por radio y televisión.

📺 📻 Avala el Pleno una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de evitar que el uso incorrecto del lenguaje tenga como consecuencia la censura de un programa transmitido por radio y televisión. https://t.co/LXi9vddLUO — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) February 10, 2022

El dictamen, que fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, deroga la fracción IX, que actualmente cita: “El uso correcto del lenguaje”.

Considera que esa fracción debe ser derogada por contraponerse a los aspectos fundamentales de la libertad de expresión, la restricción a generar contenidos por cuidar una forma de lenguaje que no forma parte de las fuentes del sistema jurídico mexicano y que es en detrimento de los concesionarios al emitir y difundir contenidos.

Detalla que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha señalado que dicha fracción sobre el uso correcto del lenguaje es una violación a la libertad de expresión a los concesionarios de radio y televisión.

La diputada priísta Paloma Sánchez Ramos consideró que la limitación del lenguaje en los programas de radio y televisión no puede admitirse en el siglo XXI, ya que no solamente restringe la creatividad de los contenidos, sino que abre la posibilidad de no incluir a quienes piensan diferente.

Sánchez aseguró que México ocupa el lugar 143 de 180 entre las naciones con menos libertad de prensa, y resaltó que “está amenazada por quienes desde el poder atacan al periodismo y por quienes utilizan las palabras para discriminar a los mexicanos”.

Afirmó que pretender que la expresión del lenguaje debe suscribirse a un uso correcto representa un acto discriminatorio hacia quienes deciden utilizar la lengua de forma distinta para sentirse representados e incluidos.

Nuestro compromiso es fortalecer la libre expresión de las ideas. Nuestro voto está con las y los mexicanos que buscan respeto a su manera de expresarse y a vivir a través de su lenguaje. Las telecomunicaciones deben ser utilizadas para fomentar la tolerancia entre nosotros.

