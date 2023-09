Morena realiza conteo de encuesta, mañana se conocerá su aspirante presidencial

A las 8:00 de la mañana de este martes comenzó la revisión de los paquetes de las encuestas de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es uno de los salones del WTC de la colonia Nápoles de la Ciudad de México, esto previo al inicio del conteo para conocer al aspirante presidencial, informó el presidente del partido, Mario Delgado.

Delgado reconoció en entrevista con medios de comunicación que que hubo promedio de 98% de levantamiento de encuestas ya que hubo zonas donde no pudieron trabajar principalmente por el tema de la inseguridad.

.@m_ebrard pide que "Morena demuestre que tiene superioridad ética"



El aspirante presidencial llegó al hotel "BelAir Business", en la zona del World Trade Center, para reunirse con sus representantes que vigilan el conteo de boletas, "siempre tenemos que estar preocupados porque… pic.twitter.com/MV572phqaQ — Político MX (@politicomx) September 5, 2023

¿Cuándo anuncian al aspirante presidencial de Morena?

De acuerdo con el líder nacional de Morena, será a partir de las 4:00 de la tarde cuando empezará la apertura de las urnas para revisar “boleta por boleta”, añadió que los representantes de los aspirantes podrán revisar las firmas que vienen en cada boleta; además de los folios que son únicos para cada encuesta.

También, se va a revisar con luz ultravioleta, porque dentro de las medidas de seguridad que tienen las boletas, traen un sello que era no visible a simple vista. Pero, con luz ultravioleta va a aparecer -, dijo.

Delgado explicó que el conteo se realizará toda la noche y será el miércoles a las 5:00 de la tarde cuando Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional, dé a conocer los resultados ante los aspirantes en el WTC.

¡Estamos viviendo tiempos estelares en México!



Con la garantía de la transparencia y honestidad en todo momento, hoy se inicia el conteo de las boletas del proceso de encuestas para conocer la decisión del pueblo respecto a la Coordinación de la defensa de la 4T en 2024. pic.twitter.com/pg4DuX89Hi — Morena (@PartidoMorenaMx) September 5, 2023

¿Qué pasará con acusaciones de Ebrard sobre la encuesta de Morena?

El presidente de Morena señaló que ante las acusaciones que se han hecho sobre el proceso, en específico de Marcelo Ebrard , habrá una mesa permanente de incidencias donde se revisarán todos los señalamientos, explicó que algunos se resolverán en la mesa y habrá otros que requerirán una revisión más profunda”.

Agregó que hasta apenas este día que tengan en sus manos los paquetes se podrán verificar dichos señalamientos. “Hay quienes afirman que se levantaron encuestas sin que hubiera representación de nadie. Bueno, pues eso va a ser evidente a la hora de revisar el acta y de revisar las boletas. Y si no viene firmada por ningún representante, pues es normal que no tengan garantías de la certeza de cómo se levantó ese cuestionario y tendremos unas reglas para determinar si es válida o no cada una de las urnas”.

