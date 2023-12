Mario Escobar, padre de Debanhi, busca ser candidato a diputado por Movimiento Ciudadano

Mario Escobar, padre de la joven Debanhi Escobar, quien fue hallada muerta al interior de la cisterna de un motel en Escobedo, Nuevo León, informó este viernes que busca ser aspirante a diputado federal por Movimiento Ciudadano.

Nosotros estamos buscando un frente en el que podamos ayudar a prevenir situaciones como la que nos sucedió a nosotros, así como ayudar a esclarecer los casos que hasta ahora no cuentan con una atención adecuada -, dijo.

Mario Escobar acudió acompañado de su esposa Dolores Bazaldúa para realizar el registro en el Comité Estatal de Movimiento Ciudadano, esto luego de varios meses en los que la familia ha exigido justicia tras el feminicidio de la joven: “Estamos buscando alguna candidatura de alguna diputación federal, venimos a platicar con la gente del partido que de alguna manera, siempre lo he dicho, que cuando tengo que señalar a alguien lo he señalado, hasta ahorita no he tenido yo nada en contra del gobierno estatal”.

Mario Escobar exige justicia por la muerte de Debanhi Escobar

La última vez que fueron entrevistados los padres de Debanhi fue el pasado 2 de noviembre, Día de Muertos, y señalaron que todavía esperan justicia para su hija.

Los padres lamentaron los nulos avances en la investigación que atrajo la Fiscalía General de la República ante las presuntas irregularidades por parte de las autoridades locales.

Dan último adiós a Debanhi Escobar

El 24 de abril de 2022, Mario Escobar y su familia dieron el último adiós a Debanhi, una de las últimas víctimas de la violencia contra las mujeres en Nuevo León y en el país.

La búsqueda de casi dos semanas de la estudiante de derecho de 18 años que desapareció el 9 de abril cerca de la ciudad industrial de Monterrey, provocó indignación por la violencia de género. En México, un promedio de 10 mujeres por día son asesinadas y decenas de miles más están desaparecidas.

El cuerpo de la adolescente fue encontrado sumergido en una cisterna dentro de los terrenos de un motel cerca de donde fue vista con vida por última vez.

