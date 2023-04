A un año de la muerte de Debanhi Escobar, recuento de los hechos

Este viernes 21 de abril de 2023 se cumple un año desde que Debanhi Escobar , de 18 años de edad, fue localizada muerta en una cisterna de un motel en Escobedo, Nuevo León, una tragedia que conmocionó a la población mexicana y que se ha agregado a la lista de desapariciones y muertes de mujeres en México.

Recuento de la muerte de Debanhi Escobar

Las investigaciones tras la muerte de Debanhi Escobar continúan, sin embargo, sus padres, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, lamentan que las indagatorias avancen de manera lenta y no haya culpables tras las rejas.

“Parece que fue ayer que salió de la casa y todavía no lo asimilamos. No hemos tenido un duelo porque no se ha encontrado a los presuntos responsables, sentimos que nuestra hija no está descansando en paz porque no ha habido justicia”, ha dicho el padre de la joven Debanhi Escobar.

Este caso ha sido de gran relevancia para la ciudadanía, se han llevado a cabo manifestaciones para exigir justicia por este caso y otros más, una muestra para visibilizar dicha situación fue la que llevó a cabo el muralista Rafael Aguirre, quien quiso solidarizarse con las mujeres desaparecidas y decidió pintar un mural donde plasma la última fotografía de Debanhi Escobar .

8 de abril de 2022

Todo comenzó la noche del viernes 8 de abril de 2022, cuando Debanhi Susana Escobar Bazaldúa asistió a una fiesta y luego de bajar de un servicio de transporte privado en la carretera de Nuevo Laredo, desapareció, de acuerdo con la Fiscalía General de Nuevo León.

El chofer del carro, les dijo a las autoridades que la Debanhi abandonó su vehículo luego de las 4:00 am del sábado. Ante la desaparición de la joven, padres, familiares, amigos y colectivos iniciaron la búsqueda de la joven.

21 de abril de 2022

Otro punto a destacar es que el 21 de abril, la fiscalía de Nuevo León dio a conocer que habían localizado el cuerpo de una mujer en una cisterna de agua abandonada de un motel llamado Nueva Castilla, a poca distancia de donde Debanhi Escobar fue vista por última vez.

22 de abril de 2022

Luego de un poco más de 13 días de búsqueda, la Fiscalía de Nuevo León, confirmó que el cuerpo localizado al interior del Motel Nueva Castilla era de la joven Debanhi Escobar . Tras los hechos, Mario Escobar, recriminó el accionar de las autoridades del estado, ya que el lugar en el que se encontraron los restos de su hija, fue una de las primeras zonas que se investigaron tras su desaparición.

🔴 Hoy 21 de abril se cumple un año del hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar en el Motel Nueva Castilla. Hacemos un recuento de lo sucedido 🧵 pic.twitter.com/qWwB5Z4wHp — adn40 (@adn40) April 21, 2023

27 de abril de 2022

Las autoridades investigaron el caso bajo el protocolo de feminicidio y afirmaron que la joven murió con una contusión profunda de cráneo. Señalaron que la joven Debanhi Escobar cayó por cuenta propia a una de las tres cisternas del lugar, las cuales tienen una profundidad de nueve metros, esto, de acuerdo con un video que presentaron del momento en el que caminó dentro de las instalaciones del motel.

28 de abril de 2022

El 28 de abril fue revelado un nuevo video de Debanhi Escobar antes de su desaparición, el cual fue obtenido de la cámara de seguridad instalada frente a la Quinta El Diamante, en Nuevo León, afuera de la fiesta a la que asistió Debanhi. Se observa a ella salir corriendo mientras un joven la sigue, Debanhi trata de evitarlo, forcejean, lo empuja y lo patea. Después, se observa que ambos comienzan a hablar. En ese momento llega un grupo de aproximadamente siete jóvenes que los rodean y presuntamente conversan.

12 de mayo de 2022

Se difundió que la familia solicitó un informe forense independiente que reveló que el cuerpo de la joven presentaba “equimosis violáceas en ambos lados de la región frontal del cráneo, en párpados derechos e izquierdos, en el lado izquierdo de la nariz, en ambos labios, arriba de la oreja derecha y la región retroauricular derecha”.

1 de julio de 2022

El 1 de julio, la Fiscalía del estado exhumó el cuerpo de Debanhi , pero el padre aseguró que esta acción no habría sido necesaria si desde un principio se hubiera hecho bien su trabajo. El objetivo era poder determinar con certeza, a partir de peritajes y homologación de los dictámenes forenses, cuál fue la causa del lamentable deceso.

Familiares y amigos de Debanhi Escobar comienzan a concentrarse en el Palacio de Gobierno de Nuevo León para exigir justicia por el feminicidio de la joven, a un año de haber encontrado su cuerpo en una cisterna del Motel Nueva Castilla en Escobedo pic.twitter.com/MW4JBj6Ksd — adn40 (@adn40) April 21, 2023

18 de julio de 2022

Una segunda autopsia practicada por el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México determinó que Debanhi Escobar murió de asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios y no encontraron pruebas para sostener que sufrió agresión sexual.

Agosto de 2022

El Gobierno de México anunció que la la Fiscalía General de la República (FGR) se encargaría del caso, esto, ante las controversias y algunas situaciones que para la familia de Debanhi y para muchas personas parecían incoherentes.

9 de enero del 2023

Una juez de control vinculó a proceso a la gerente y la recepcionista del Motel Nueva Castilla, Ana Luisa “N” y Elida Yurith “N”, por los delitos de encubrimiento y falsedad en declaraciones ante una autoridad por el caso de Debanhi Escobar.

