Mañanera hoy en vivo: Estos son los temas importantes del 30 de junio

Estamos ayudando en lo que siempre hemos sostenido: La migración no se da por gusto, sino por necesidad. La migración tiene que ser opcional, no forzosa. Hay que atender las causas, crear empleos, promover el bienestar de los pueblos de donde salen los migrantes, que eso es lo mejor: no los muros, no la militarización, no el maltrato a migrantes...