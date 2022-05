Mañanera hoy AMLO: Temas jueves 12 de mayo

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó la mañanera hoy jueves 12 de mayo, desde Palacio Nacional.

Este jueves 12 de mayo, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad, presenta el informe “Cero Impunidad” y destaca que “No hay crimen sin castigo, la justicia siempre llega”.

Caso Debanhi Escobar

Sobre el caso de Debanhi Escobar , informó que se conformó un grupo interistitucional que coadyudará a la investigación con la Fiscalía Gneral de Nuevo León, que se ha mantenido un mecanismo de comunicación permanente con la familia y autoridades estatales y se les ha brindado acompañamiento, además de que se reclasificó el delito, de desaparición a feminicidio. Dio a conocer que se investigan a sujetos que podrían estar vinculados a la línea de investigación.

Periodistas asesinados

Ricardo Mejía hizo una recapitulación acerca de los casos de periodistas asesinados en este año, indicó que son 9 casos del 1 de enero de 2022 al 11 de mayo de 2022 y hasta el momento hay 16 personas vinculadas a proceso penal por estos hechos.

Respecto al caso del periodista Luis Enrique Ramírez , que fue encontrado muerto, envuelto en plástico y en una brecha que conduce al campestre Las Nanchis, en Culiacán, Sinaloa el pasado 5 de mayo, Mejía dio a conocer en la mañanera de este 12 de mayo, que la causa de la muerte fue traumatismo creaneoencefálico a consecuencia de golpes y también presentaba lesiones de arma de fuego en la pierna izquierda.

Señaló que el periodista no se había incorporado al mecanismo de protección de periodistas y no se descarta ninguna línea de investigación, “con los datos que se tienen, se puede señalar que no hay ningún elemento que haga presumir que este homicidio esté vinculado a su actividad de carácter periodístico”, expresó.

Sobre el asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila García en Veracruz, el subsecretario de Seguridad señaló que se han realizado diversas técnicas de investigación para encontrar a los responsables, por lo que ya se tienen identificados a los presuntos autores intelectuales y su detención está en proceso.

Mañanera hoy AMLO: Estos son los temas del jueves 12 de mayo

Cumbre de las Américas

AMLO expresó que no considera que Joe Biden vea como “una especie de boicot” el que el mandatario mexicano no quiera asistir a la Cumbre de las Américas si es que no se invitan a todos los países; destacó que México tiene una buena relación con Estados Unidos. “Es el momento de un cambio de política en América y yo no descarto el que el presidente Biden haga la invitación a todos”, expresó.

Resultados de Estrategia de Seguridad

El presidente López Obrador destacó que la Estrategia de Paz y Seguridad del Gobierno de México está dando resultados, ya que hay una proyección de índice de letalidad a la baja. AMLO dijo que se tiene que reconocer la actitud responsable del Ejército en estos tiempos, señaló que antes era distinto porque eran constantes los enfrentamientos y perdían la vida, “nosotros cambiamos para que se use más la inteligencia que la fuerza”.

