El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabeza la conferencia mañanera hoy lunes 10 de octubre.

Precio de la gasolina

Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó el “quién es quién” en los precios de la gasaolina, sección en la que informó que la gasolina regular se vende en promedio en $22.06, la prémium en $24.16 y el diésel en $23.54.

El titular de la Profeco dijo que la mezcla mexicana de petróleo subió a USD 82.34 el barril, con un alza generalizada del energético, por lo que se aumentó el subsidio del IEPS: -92.4% para la regular, -76.9% para la prémium y -100% para el diésel.

Gas LP

Respecto al precio del gas LP, Sheffield dio a conocer que también tuvo un ligero incremento a nivel mundial, por lo que el promedio nacional sigue estando por debajo del internacional por casi 2 pesos por kilo.

Además, en cuanto a los precios de la canasta básica, señaló que también han tenido un aumento, pero se han logrado contener los precios máximos.





Después de la participación del titula de la Profeco, se presentaron videos de los avances en la construcción de obras como el Tren Maya y Parque Ecológico Lago de Texcoco.

Mañanera hoy AMLO: Temas de este lunes 10 de octubre

Conflicto Rusia-Ucrania

AMLO expresó que la Agencia Sputnik preguntó sobre el acuerdo de colaboración con el gobierno de Rusia en materia espacial; dijo que se firmó el año pasado, antes de la invasión a Ucrania y se ha hecho un escándalo porque acusan que México estaría permitiendo el uso de sus satélites para espiar.

El mandatario mexicano dijo que estos acuerdos se firman con todos los países y que no tienen el propósito de afectar la soberanía de ninguna nación; refrendó su llamado al diálogo, pidió buscar la paz y no echar en “saco roto” su propuesta de crear un grupo de intermediación. AMLO cree que las cosas se van a calmar cuando pasen las elecciones de EUA. “A nosotros que no nos metan en sus asuntos, México tiene una política de neutralidad y lo que queremos es una solución pacífica”, expresó.



adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram

ldb