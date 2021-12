AMLO anuncia a Juan Pablo de Botton para la Subsecretaría de Egresos

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó, durante la mañanera de este 2 de diciembre, que Juan Pablo de Botton, que se encuentra en la Nacional Financiera, sustituirá a Victoria Rodríguez en la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

AMLO confirmó le pasado 24 de noviembre que retiró la propuesta de Arturo Herrera para dirigir la Junta del Consejo del Banco de México (Banxico) y que su propuesta era Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Hacienda, para ocupar este cargo.

Es una muy buena servidora pública y por primera vez una mujer va a estar encabezando el Banco de México; es una mujer de absoluta confianza, seria, responsable y tiene todo nuestro apoyo.

A la pregunta de si habrá más cambios en el gabinete, AMLO dijo que ya no habrá “al menos que se presente algo especial”. Sobre los rumores de la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR), López Obrador señaló que no es así, ya que la fiscalía es un órgano autónomo. “No es verdad, y espero no renuncie por que le tengo confianza, es un buen fiscal”, declaró.

Pedro Zenteno nuevo director del ISSSTE; a Birmex llega Jens Lohmann

El 30 de noviembre se informó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, tomó protesta de Pedro Zenteno como nuevo director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

A través de un comunicado, el Gobierno de México informó que por instrucciones del presidente se llevaron a cabo una serie de cambios en el gabinete.

Luis Antonio Ramírez Pineda, será el nuevo director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), adscrito a Hacienda.

Mientras que Jens Pedro Lohmann Iturburu, asumirá el cargo de director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex).

adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app .

pfp