Ya inició la investigación por el asesinato de Lourdes Maldonado: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reiteró que se llegará a fondo en la investigación por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, la cual ya está en marcha, y destacó que se estarán dando avances de las posibles causas, móviles y responsables, de manera periódica en la mañanera.

Así lo dio a conocer durante su mañanera de este miércoles 26 de enero, en la que destacó que no habrá impunidad y pidió a la población no hacer “politiquería” del asesinato de Lourdes Maldonado, quien anteriormente cudió a la conferencia y mencionó tener un conflicto de años con Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, a quien ganó un juicio pocos días antes de ser ultimada.

AMLO pide no hacer juicios contra Jaime Bonilla

El presidente también mencionó que no se deben hacer “juicios sumarios” sobre el asesinato de la periodista o Jaime Bonilla y pidió tener confianza en que ya no se protege a nadie, pues “ya no son los tiempos de antes y no somos iguales”, reiteró.

Que nos tengan confianza, no vamos a proteger a nadie, vamos a llegar a fondo y ya estamos trabajando en ello. AMLO, conferencia mañanera, 26 enero

AMLO añadió que en un futuro, cuando Jaime Bonilla termine asuntos pendientes, se considerará su integración al gabinete actual, aunque el presidente mencionó que se trata de diferentes asuntos y cuestionó a una reportera al mencionar “porqué hablar ahora de eso” y añadió que no es necesario reconsiderar su integración al gabinete pese a las acusaciones.

Hoy sepultarán a la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana

Cabe destacar que durante la noche del martes 25 de enero, el cuerpo de la periodista Lourdes Maldonado fue entregado a sus familiares, quienes la velarán y sepultarán este miércoles 26 de enero en Tijuana, Baja california.

El cuerpo de la periodista de 67 años que fue ultimada la noche del domingo 23 de enero al interior de su casa, será velada en la funeraria Gayosso, en la capilla Renacimiento. Hasta el momento se desconoce si será sepultada en el panteón Jardín o Monte de los Olivos, ambos ubicados en Tijuana.

adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app.

erv