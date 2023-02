INE rechaza extender mandato de Alejandro Moreno como presidente del PRI

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la ampliación del mandato de Alejandro Moreno, al frente del PRI, de 2023 hasta agosto de 2024, después de las elecciones presidenciales.

En sesión ordinaria de este lunes 27 de febrero, los consejeros electorales avalaron en votación cerrada de seis a cinco el acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos.

Modifica PRI estatutos para ampliar periodo de Alejandro Moreno

El Consejo Político Nacional (CPN) aprobó el pasado 19 de diciembre que se modificara el artículo 83 del Estatuto del PRI para que Alejandro Moreno y Carolina Viggiano pudieran extender la dirigencia nacional hasta 2024.

Un grupo de priistas en desacuerdo presentaron quejas de inconformidad por la ampliación de dicho periodo, y fue este lunes cuando el Consejo General del INE determinó que el PRI no cumplió con la justificación y las modificaciones eran inválidas.

¡México nos necesita unidos y firmes en la defensa de la democracia, juntos estamos dando la batalla y demostrando que lo más importante es nuestro país! 🇲🇽 #MiVotoNoSeToca #ElINENoSeToca pic.twitter.com/JR55uoJQjM — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) February 26, 2023



El CPN argumentó que las modificaciones de los estatutos se adecuaron a la Reforma Electoral buscando que se fortaleciera la organización partidista.

Sin embargo, el proyecto señala que el proceso legislativo de la reforma electoral que se conoce como Plan B todavía no concluía para las fechas en que el CPN y los Consejos Políticos Estatales emitieron sus convocatorias para realizar sesiones extraordinarias para armonizar los Estatutos del PRI.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE explicó: “Es muy sencillo, hay o no reforma legal, y al día de hoy no hay reforma, no se ha concretado y no ha generado efectos jurídicos”.

El consejero Ciro Murayama explicó que el INE debe ser “plenamente respetuoso de la vida interna de los partidos, que no puede haber una injerencia"; sin embargo, añadió, no existió una justificación para modificar los estatutos.