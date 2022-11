México propuso a Gerardo Esquivel para presidir el BID

Durante la conferencia mañanera de este jueves 10 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que la propuesta de México para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo es Gerardo Esquivel, quien “es un buen economista, doctor en Economía, graduado en Harvard, subgobernador del Banco de México, una gente honesta”, expresó.

Propuesta de México para presidir el BID

El mandatario mexicano dijo que México tiene una de las mejores economías de América, con más estabilidad, con más potencial de crecimiento, con más cercanía con Canadá y EUA y también con buenas relaciones de América Latina y el Caribe.

AMLO destacó que hay más posibilidad de que esa candidatura prospere y triunfe Gerardo Esquivel. “Nosotros lo apoyamos, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, es el encargado de ayudar en la promoción de esta candidatura”.

De igual manera, el presidente de México dijo que está ayudando el secretario de Relaciones Exteriores, porque hay que hablar con otros gobiernos, “hay que convencer, y ya tomamos esa decisión”.

Alicia Bárcena

Respecto a Alicia Bárcena, AMLO destacó que “es una extraordinaria economista, fue directora de la CEPAL, asesora adjunta del Secretario General de la ONU” y dijo que es de las mejores mujeres profesionales que hay en el país.

López Obrador puntualizó que sí la habían elegido a ella, sin embargo, dijo que tiene un asunto familiar, “ella está casada con un amigo chileno y a lo mejor voy a cometer una indiscreción, pero no es nada que no pueda saberse, y él anda mal de salud y ella decidió no participar”.





También señaló que Alicia Bárcena envió una carta pidiendo que el Gobierno Federal comprendiera su situación, “deseamos que su esposo se recupere, porque es una muy buena persona, además de una excelente profesional”, enfatizó AMLO.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos .

ldb