Publican Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano ¿Qué establece?

Este miércoles 1 de marzo de 2023 en el Diario Oficial de la Federación ( DOF ) se publicó el Decreto por el que se expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, la cual establece que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tendrá la responsabilidad de coordinar, vigilar y proteger el espacio aéreo de México.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué establece la Ley de Protección del Espacio Aéreo?

Se trata de la ley reglamentaria de los artículos 27, 48 y 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad y protección del espacio aéreo.

La nueva Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano indica que el Ejecutivo Federal garantizará la soberanía sobre el espacio aéreo mexicano a través de la vigilancia y protección coordinada, mientras que la Sedena vigilará de la seguridad nacional.

“El Ejecutivo Federal garantiza la soberanía de la Nación sobre el Espacio Aéreo Mexicano por medio de la vigilancia y protección coordinada que sobre éste realizan las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias”, se puede leer en el documento.

Además, otro de los puntos señalados es que otorga sustento jurídico a la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional , a través de la Fuerza Aérea Mexicana para brindar seguridad espacio aéreo del país.

El Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo actuará conforme a sus atribuciones al observar alguna de las maniobras de vuelo que se señalan: no activar su código transponder o apagarlo durante el vuelo, no contar con información de plan de vuelo, cambiar de ruta sin motivo aparente, no establecer comunicación con los servicios de control de tránsito aéreo previstos por la autoridad aeronáutica o con el Centro, sobrevolar alguna zona restringida.

🚨#AlertaADN

En el Diario Oficial de la Federación se publica el decreto por el que se expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano 👇

https://t.co/cmlqlqsHrX — adn40 (@adn40) March 1, 2023

Es importante mencionar también al Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano, el cual constituye la coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que lo integran “para inhibir y contrarrestar las operaciones aéreas ilícitas que atenten contra la seguridad nacional”

De manera más específica, las dependencias que lo integrarán son Sedena , la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana y la Comandancia del Centro Nacional para la Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo; además de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Dirección del Centro de Mando y Control de la Armada de México.

adn40, siempre conmigo.