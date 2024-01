Elecciones 2024: Así ira la Coalición “Fuerza y corazón por México”

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó dos coaliciones para contender en las elecciones 2024, “Sigamos haciendo historia” de Morena y sus aliados, así como la del frente opositor “Fuerza y corazón por México”, conformada por el PRI-PAN-PRD.

¿En cuántos cargos y distritos van juntos en la coalición Fuerza y corazón por México?

El convenio de coalición establece que “Fuerza y corazón por México” contendrá por la Presidencia de la República y de manera parcial en 60 fórmulas para el Senado de la República y 253 fórmulas para la Cámara de Diputados, todos de mayoría relativa.

El PAN encabezará las fórmulas al Senado en Aguascalientes, Chihuahua y Querétaro; mientras que el PRI hará lo propio en Campeche y Coahuila.

Así se registró la coalición opositora por estado

En Chiapas se registró la coalición “Fuerza y corazón por Chiapas”.

En la CDMX se registró la coalición “Va X la CDMX”, su precandidato es Santiago Taboada.

En Guanajuato se registró la coalición “Fuerza y corazón por Guanajuato”, su precandidata es Libia Dennise García Muñoz Ledo.

En Jalisco se registró la coalición “Fuerza y corazón por Jalisco”, su precandidata es Laura Haro.

En Morelos se registró la coalición “Fuerza y corazón por Morelos”, su precandidata es Lucy Meza

En Puebla se registró la coalición “Fuerza y corazón por Puebla” a la cual se sumó un partido local, el precandidato es Eduardo Rivera.

En Veracruz se registró la coalición “Fuerza y corazón por Veracruz”, su precandidato es José Yunes.

En el caso de Tabasco y Yucatán no ha sido definido el precandidato ya que no se registró la coalición opositora, dado que el PRD anunció que irá solo en Tabasco, mientras que en Yucatán no se ha cumplido la norma de paridad de género.

