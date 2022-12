Diputados avalan en lo general el plan B de Reforma Electoral de AMLO

La Cámara de Diputados aprobó este jueves en lo general con 269 votos a favor, 217 en contra y cero abstenciones, el Plan B de la Reforma Electoral.

Ahora, los legisladores discutirán en lo particular los artículos reservados. Uno de ellos es la propuesta del Partido Verde, para retirar el numeral 2 del artículo 12 de la Ley General de Procedimientos y Electorales, el cual establece que los partidos políticos que vayan en candidatura común podrán distribuirse votos.

La nueva propuesta de Reforma Electoral es más limitada que la reforma constitucional inicial que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador que la oposición votó en contra y que el propio INE criticó porque, entre otras cosas se pretendía recortar su presupuesto al reorganizar y delimitar sus tareas administrativas y cerrar oficinas con el argumento de ahorrar.

A mediados de noviembre, una protesta contra la iniciativa del mandatario congregó a decenas de miles de personas en las calles.

Con el plan B que primero más temprano fue aprobado en el Senado y ahora en lo general por la Cámara de Diputados se permitirán ahorros hasta de 3 mil 500 millones de pesos en la reducción de gastos operativos del Instituto Nacional Electoral (INE).

La diputada Elizabeth Pérez Valdez, del PRD, señaló que con la reforma se viola la Constitución, y Morena y sus aliados buscan que el Presidente y su partido se perpetúen en el poder; además de que dejará sin trabajo a 2 mil 500 personas del INE.

En su intervención, el diputado del PRI, Reynel Rodríguez Muñoz, destacó que hoy se refrenda “el no al plan B de la intolerancia y la destrucción del sistema electoral; la democracia y las instituciones no se pueden violentar, No es el contexto correcto, ya que se busca desequilibrar un sistema que ha traído alternancia y maduración en todos los espacios de representación del país”.

El diputado del MC, Salomón Chertorivski Woldenberg, se pronunció en contra, ya que es desaseado de principio a fin, lo cual será marcado por la Suprema Corte de Justicia como inconstitucional, pues no se ha cubierto el proceso legislativo. Recalcó que la reforma busca desmantelar una institución “a partir de la ignorancia y basada en los prejuicios, hígado y vísceras”.

