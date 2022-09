Diputados avalan presencia de Ejército en las calles hasta 2028

La Cámara de Diputados aprobó con 335 votos a favor, 152 en contra y 1 abstención la iniciativa del PRI para que el Ejército continúe en las calles ejerciendo en labores de seguridad pública hasta 2028.

Aunque el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales consideraba que el Ejército se mantuviera hasta 2029, durante la discusión en lo particular se admitió una modificación para acortar un año dicho plazo.

#ÚltimaHora 335 votos a favor, 152 en contra y 1 abstención. Aprueba el Pleno el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Constitución en materia de Guardia Nacional, a fin de ampliar el periodo de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. pic.twitter.com/DFt1u6aSj7 — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 14, 2022

Con 335 votos a favor, 152 en contra y una abstención, el pleno de San Lázaro aprobó la reforma constitucional para extender hasta 2028 la participación de las fuerzas armadas y turnó el proyecto al Senado para su eventual ratificación.

Grupos parlamentarios se pronuncian sobre Ejército en las calles

El diputado de Morena, Iran Santiago Manuel, dijo que no se trata de un tema político, ya que las Fuerzas Armada ayudan salvar vidas, a construir hospitales, vías férreas y aeropuertos. “Los militares están para defender y ayudar al pueblo; “por eso votaremos a favor y para fortalecer la seguridad pública”, dijo.

Por el PAN, el diputado Ignacio Loyola Vera afirmó que su bancada no está en contra del Ejército y que el debate debe centrarse que no están preparados para las funciones de prevención de seguridad.

El dictamen aprobado pasa al @senadomexicano para sus efectos constitucionales. — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 14, 2022

“Se está militarizando a la política nacional. Vamos a votar en contra porque es lo que la mayoría de las y los ciudadanos quieren; no estamos de acuerdo en prorrogar el plazo que no ha vencido, ya que el objetivo no es la seguridad sino político”, dijo.

Por Movimieto Ciudadano, también en contra de dicha reforma, Ivonne Aracelly Ortega señaló que México no sólo tiene una grave crisis de inseguridad y violencia, sino también de institucionalidad e ingobernabilidad. “El Ejecutivo insiste en imponer acciones metaconstitucionales; el Ejército y la Marina no son instituciones que deban usarse a capricho para subsanar deficiencias e incapacidad gubernamental”.

