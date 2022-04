Se instaló el 99.99% de casillas para la Revocación de Mandato: INE

Al corte de las 14:00 horas, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova dio a conocer que se logró la instalación del 99.99% de las casillas para la consulta de Revocación de Mandato, lo cual calificó como un logro histórico de los ciudadanos.

Detalló que en más de un 80% de las casillas instaladas no se tuvo que recurrir a los ciudadanos de la final, sino que todos los funcionarios cumplieron con la encomienda ciudadana.

Refirió que una casilla no se instaló en el estado de Veracruz debido a que el presidente de la mesa no se presentó, por lo que se acudió al domicilio y este no quiso entregar el paquete electoral, por lo que se presentó una denuncia penal.

Detalló que entre las casillas que sí se instalaron, ocho de ellas en Texcoco, se interrumpió de manera definitiva la votación ante los conatos de violencia y amenazas que se reportaron.

Dado que el INE tiene la responsabilidad de garantizar una jornada pacífica, se decidió suspender la votación de manera definitiva, aunque los votos emitidos serán contados.

Refirió que esta misma situación ocurrió en dos casillas en Patzcuaro, Michoacán en donde también se decidió a suspender la votación.

Lorenzo Córdova detalló que salvo estas incidencias, se puede calificar a esta jornada como exitosa, aunque faltan unas horas por cerrar la votación.

Fiscalía recibe 14 denuncias por irregularidades en Revocación de Mandato

La Fiscalía Electoral (Fisel) reportó que al corte de las 14:00 horas se habían recibido 14 denuncias relacionadas con irregularidades en la consulta de Revocación de Mandato.

Dichas denuncias son de diversos municipios de las 32 entidades federativas, las cuales serán atendidas conforme a derecho.

La #FiscalíaElectoral atiende las denuncias presentadas por la ciudadanía referentes al proceso de #RevocaciónDeMandato. Hasta el momento se han contabilizado 14 denuncias, mismas que serán atendidas y determinadas conforme a derecho. — FiscalíaElectoral_Mex (@FiscaliaElecMx) April 10, 2022

adn40, siempre conmigo. Descarga nuestra app

lmo