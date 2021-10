Hay voluntad política para conocer la verdad del caso Ayotzinapa: AMLO

El presidente Andrés Manuel López aseguró que en su administración “hay voluntad política para conocer todo lo relacionado con el caso Ayotzinapa”.

AMLO negó que se esté ocultando información con respecto a las investigaciones y aseguró que hay instrucciones para que se trabaje en busca de la verdad y que todas las instituciones del gobierno están colaborando para que los investigadores y reporteros tengan acceso a la información.

Hay instrucciones para que no se oculte información, no se proteja a nadie y están ayudando todas las instituciones del Gobierno Federal, la Sedena están entregando todos los documentos, los archivos, los investigadores están teniendo acceso

Ante el cuestionamiento sobre los documentos que se liberaron de los testimonios de militares, pero que están rayados con negro, López Obrador dijo que no hay información que se esté reservando sobre el caso Ayotzinapa . “Pues no, en específico digo que no, la Secretaría de la Defensa está entregando toda la información”.

“No tenemos nada que ocultar. Nosotros, lo que queremos es saber en dónde están los jóvenes y es el compromiso que hicimos con los padres”, señaló.

AMLO afirmó que toda la información que han solicitado especialistas internacionales han sido puestas a disposición.

Toda la información, lo han solicitado los de la comisión que está haciendo la investigación, la comisión de especialistas internacionales y se les ha entregado toda la información y están revisando archivos y se están encontrado testimonios muy importantes para la investigación, eso antes no se permitía.

López Obrador aseguró que su gobierno está resolviendo las diferencias de manera pacífica y dándole prioridad a los intereses del pueblo.

Señaló que es un cambio profundo en el país, pues se está “arrancando de raíz el régimen de corrupción”, por lo que puede haber manifestaciones en contra de su movimiento.

AMLO hará gira por cinco estados

López Obrador adelantó que hoy irá a Jojutla, Morelos, para conmemorar el 256 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, además, dijo que el fin de semana realizará una gira por Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Veracruz.

“Tenemos otras actividades, mañana ya quedamos que es la conferencia en Cuernavaca y vamos a iniciar una gira que concluye hasta el martes en Veracruz, vamos a visitar Morelos, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo”, dijo.

Aseguró que visitará a daminificados por las inundaciones en Morelos e Hidalgo y adelantó que 64 mil familias recibirán apoyos.





