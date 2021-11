AMLO regaña a titulares de SSa e Insabi por desabasto de medicamentos

Visiblemente molesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) levantó la voz y regañó este miércoles al titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, y del Insabi, Juan Ferrer, por el desabasto de medicamentos y advirtió que no quiere escuchar más excusas sobre dicha situación.

“Tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de medicamentos. Esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer. Ya no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas, de ningún tipo”, dijo el mandatario durante la presentación del Plan de Ayuda a Colima.

En el Centro de Convenciones de Colima y acompañado de todo su gabinete, el presidente López Obrador dijo que ambos funcionarios tienen la responsabilidad de conseguir todos los medicamentos.

“No vamos a estar tranquilos hasta que no haya abasto suficiente de medicamentos gratuitos. Y no cuadro básico, todos los medicamentos, hasta los más difíciles de conseguir. Por eso se abrió la posibilidad de comprar los medicamentos en el mundo. Ya no hay excusa y ya no se acepta la corrupción que antes había”, añadió el tabasqueño.

AMLO señaló que la otra acción en materia de salud es el compromiso de basificar a los trabajadores que están contratados de manera eventual.

Padres de niños con cáncer bloquean acceso al AICM

El reclamó de AMLO aparece después de que madres y padres de niños con cáncer realizaron un bloqueo en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) como protesta por el desabasto de medicamentos oncológicos.

Los padres de niños con cáncer que buscaban hacer presión para obtener los medicamentos y tratamiento oncológicos completos para sus hijos bloquearon las puertas 2 y 3 del AICM.

Por estos hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementaron un operativo en vialidades aledañas para apoyar a la viajeros.

