AMLO desmiente reducción al presupuesto del Conacyt para 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que es falsa la supuesta reducción al presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para 2022.

Así lo dio a conocer durante su conferencia mañanera de este miércoles 22 de septiembre en la que destacó que para 2022 se fortalecerá la inversión al sector de Ciencia, Tecnología e Innovación con un prepuesto de 29 mil 564.2 millones de pesos.

Esto representará un incremento de 11.26% en relación al presupuesto aprobado de 2021, equivalente a 7.3% de crecimiento real.

Además mencionó que la subsecretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) apuntó que este presupuesto tendrá un crecimiento de 11.3% nominal y 7.3 real, o descontando la inflación, según explicó AMLO.

Becas del Conacyt para 2022

También señaló que durante 2022 habrá 12 mil 442 millones de pesos destinados a becas de posgrado del Conacyt que beneficiarán a más de 61 mil 998 estudiantes y más debido a que continuará dando becas a otros niveles de estudio.

Dicha cifra es 3.8% mayor en comparación a la otorgada en el presupuesto de 2021, que continuará ayudando a los sectores de la población más vulnerables como comunidades indígenas así como a jóvenes de zonas apartadas del país.

AMLO niega reducción de presupuesto al Conacyt

La aclaración llegó a la conferencia luego de que se señalara de manera preliminar una supuesta disminución al presupuesto del Conacyt en 2022 comentada el día martes 21 de septiembre durante la mañanera.

Cabe destacar que durante la conferencia mañanera del martes, el presidente AMLO indicó que no se dejará de proteger a los investigadores del Conacyt, porque ahora el dinero les llega a los beneficiarios y no se queda en los “capos” de la intelectualidad y aseguró que hasta el momento no se ha despedido a nadie y que ya se terminaron los derroches.

adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app.

erv