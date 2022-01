AMLO regresa a Palacio tras cateterismo: “A trabajar con intensidad”

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reapareció en un video en redes sociales, en el que afirmó que pasó la noche en el Hospital Central Militar de la Sedena, luego de que fue sometido a un cateterismo cardíaco sin complicaciones.

El mandatario informó que se encontraba de regreso en Palacio Nacional y que los médicos que lo atendieron le informaron que podía seguir trabajando “con intensidad”.

“Llegue al hospital, me hidrataron, estuve unas horas y luego me intervinieron con el cateterismo, encontraron que estaban bien las arterias, sin obstrucción, y tardaron media hora en todo el proceso. Luego me llevaron a la habitación y me siguieron tratando. Pasé la noche en el hospital y ya estoy de nuevo aquí, en Palacio Nacional”, dijo el tabasqueño al recordar que hace ocho años padeció un infarto.

Agregó que después del cateterismo, los médicos decidieron no poner ningún stent, que es una malla metálica que ayuda a evitar que la arteria se cierre a largo plazo.

AMLO propuso cateterismo por COVID-19

AMLO explicó que el procedimiento que le realizaron para explorar sus arterias ya estaba programado para una fecha previa, pero al haber padecido COVID-19 tuvo que posponerse.

Durante el contagio, el Presidente señaló que no sufrió síntomas severos, incluso compartió videos en los que se encontraba trabajando con los secretarios de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y de Gobernación, Adán Augusto López.

“Tengo unas ganas de regresar a las giras y eso me estaba deteniendo; ya los médicos me autorizan que puedo hacer mi vida normal, es decir, que me puedo aplicar a fondo y que hay presidente para un tiempo, el necesario, el indispensable, el básico, para llevar a cabo los cambios y la transformación”

Al presidente Andrés Manuel, de 68 años, quien sufre hipertensión y tuvo un ataque cardíaco en 2013, se le realizan estudios preventivos cada seis meses.

