Mañanera hoy AMLO: Temas de este lunes 30 de mayo

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabeza su conferencia mañanera hoy lunes 30 de mayo desde Palacio Nacional desde donde envió sus felicitaciones a Sergio “Checo” Pérez quien ganó el Gran Premio de Mónaco y al Atlas por su bicampeonato en la Liga MX.

Felicidades a “Checo” Pérez, que ganó el Premio de Mónaco, y también felicidades al Atlas que también triunfó. También un abrazo a todos los seguidores del Pachuca.

Contratación de médicos

El mandatario mexicano eiteró su compromiso de masificar a todos los médicos que fueron contratados durante la pandemia, además, dijo que continuará con el plan de federalizar los Sistemas de Salud estatales a través del IMSS-Bienestar.

AMLO agregó que la violencia no es la única causa por la que los médicos no aceptan las plazas en comunidades apartadas, pues en Yucatán, que tiene la menor incidencia delictiva, no había pediatras en ninguno de los hospitales del IMSS-Bienestar.

Saxofonista Elena Ríos

López Obrador pedirá informes sobre la investigación del intento de feminicidio en contra del saxofonista Elena Ríos para saber por qué sigue libre su agresor.



Financiera del Bienestar

AMLO señaló que Telecom se convertirá en la Financiera del Bienestar y tendrá, entre otras funciones, la de administrar y recuperar los créditos a la palabra.

Explicó que el Banco del Bienestar dispersará los fondos del Gobierno Federal hasta llegar a 700 mil mdp al año, Telecom, convertido en la Financiera del Bienestar, permitirá a la gente ahorrar, enviar giros y remesas y dará créditos.

AMLO se reunirá con la caravana Wixárika

López Obrador informó que este lunes recibirá en Palacio Nacional a integrantes de comunidades indígenas de Jalisco y Nayarit para tratar cuestiones agrarias.





Al ser cuestionado sobre denuncias de asaltos en carreteras del país, López Obrador respondió que su gobierno está “haciendo el trabajo y la Guardia Nacional está en todas las carreteras para que no haya delitos”. Recordó que en un mes la Guardia Nacional cumple tres años.

