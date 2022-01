AMLO insiste en que el INE tiene recursos para revocación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mencionó en su conferencia mañanera que cuando él llegó a la Presidencia, el presupuesto que ejerció fue de 3 mil 600 millones de pesos, motivo por el que le extraña la reacción del Instituto Nacional Electoral (INE) que ha emitido posturas al respecto sobre la falta de recursos para realizar la consulta popular de revocación de mandato.

Así lo dio a conocer durante su conferencia mañanera de este miércoles 19 de enero, en la que mencionó que el presupuesto que se ejerció desde la Presidencia el año pasado fue de 600 millones, 3 mil millones menos, los cuales fueron destinados a programas sociales.

INE solicita más recursos para la consulta de revocación de mandato

También mencionó que el gobierno no puede brindar más presupuesto pues los gastos se han reducido al máximo debido al plan de austeridad, motivo por el que ya no hay atención médica privada para funcionarios públicos, ni caja de ahorro especial, ni los seguros que tenían antes, además de que en su administración no hay personal cobrando sin trabajar, conocidos como “aviadores”.

Que no haya privilegios, corrupción ni derroche. Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/Yg17QAnWVG — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 19, 2022

Destacó que es debido a esto que no comprende la negativa del INE que hace algunos días entregó una solicitud a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ampliar el presupuesto y así poder realizar la consulta popular de revocación de mandato.

En dicha ocasión, el INE solicitó un presupuesto de mil 738 millones de pesos para la consulta de revocación de mandato.

Presentan plan de austeridad para el INE

A modo de respuesta por la solicitud, el titular de la secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, informó que se enviaría al INE el análisis del plan de austeridad para que se pueda realizar la consulta de revocación de mandato.

Adicionalmente mencionó que no hay margen en el Presupuesto de Egresos de la Federación que permita destinar cantidades adicionales a una ampliación presupuestal del INE.

Por su parte, Juan Pablo de Botton Falcón, subsecretario de Egresos, aseguró que aplicando el ejercicio de austeridad en el tabulador de sueldos del INE, se ahorrarían 718.8 mdp. En la reducción de bonos se economizaría 150 mdp. Además plantea que con la cancelación de seguro de gastos médicos mayores se ahorrarían 131.6 mdp.

adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app.

erv