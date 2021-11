“Abrazos no balazos, sinónimo de inteligencia, Rosa Icela ante diputados

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez aseguró que la política de “abrazos no balazos” es sinónimo del uso de la inteligencia para evitar la pérdida de vidas.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad de la Cámara Diputados, como parte de la glosa del tercer informe de gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, la titular de la SSPC dio a conocer los resultados de su gestión.

“La política de abrazos no balazos es sinónimo del uso de la inteligencia. Abrazos no balazos nos ha permitido que no haya más decesos de personas inocentes”, refirió.

Rosa Icela explicó que en los últimos tres años han logrado la detenció de 2 mil 553 presuntos criminales por delitos relacionados con la delincuencia organizada, pertenecientes a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nuevo Generación, Golfo, Santa Rosa de Lima, Guerreros Unidos y a las células delictivas Los Rojos y Los Viagras.

La funcionaria dijo que de las personas detenidas, 879 eran objetivos prioritarios y 545 fueron detenidos este año en operativos del Ejército y de la Marina Armada.

Ante diputados, la secretaria de Seguridad Pública Federal Rosa Icela Rodríguez explica ocho puntos de la estrategia "para construir la paz". pic.twitter.com/4cmx3yHow3 — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) November 30, 2021

“No habrá pactos con e crimen organizado": Rosa Icela

Rosa Icela defendió la estrategia de seguridad del Gobierno de México y señaló que las fuerzas de seguridad no se usarán contra el pueblo, ni se caerá en el discurso de culpar a las víctimas de su propia muerte

“Hemos decidido estar del lado correcto, del lado de los mexicanos, y pintar la raya frente al crimen. Tengan la certeza que de mi parte y mi equipo cercano no hay ni habrá pactos abominables con el crimen organizado, ni actos fuera de la ley, y si algún servidor público traiciona este compromiso con la nación, desde ahora le digo que tendrá que enfrentar la justicia, porque no vamos a encubrir a nadie”, advirtió.

