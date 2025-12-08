UIF bloquea cuentas del dueño de Miss Universo

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, por una investigación de la FGR.

El empresario es indagado por presunto narcotráfico, huachicol, tráfico de armas y delincuencia organizada.

organizada. Rocha Cantú figura entre 13 órdenes de captura y además actúa como testigo colaborador en el caso.

y además actúa como en el caso. El empresario ya había sido relacionado con el caso Casino Royale , donde murieron 52 personas en 2011.

, donde murieron 52 personas en 2011. El certamen Miss Universo enfrenta otro escándalo por la orden de arresto en Tailandia contra su copropietaria, Anne Jakrajutatip, así como por denuncias de manipulación en la última edición.

